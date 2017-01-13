Обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности в госорганах

13 января 2017 года в Музее истории связи состоялся республиканский семинар, на котором обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности в госорганах.

Мероприятие организовано для предоставления возможности обсуждения вопросов и обмена опытом между специалистами в области обеспечения информационной безопасности (ИБ), как на мировом, так и на республиканском уровне.

Вследствие стремительного и бурного роста масштабов использования ИКТ, вопросы обеспечения информационной безопасности приобретают важнейшее значение в Узбекистане и во всем мире. Поэтому актуальность проведения данного семинара является требованием времени.

Организаторами семинара выступили Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Центр обеспечения информационной безопасности.

В работе семинара приняли участие свыше 130 специалистов информационной безопасности – представители государственных структур, министерств и ведомств, органов государственного и хозяйственного управления.

На семинаре отдельно обсуждены вопросы обеспечения информационной безопасности в Министерстве экономики, Государственном налоговом комитете и Центральном банке.

В ходе семинара были заслушаны выступления и доклады по широкому спектру вопросов в области ИБ. В частности, были обсуждены вопросы текущего состояния ИБ в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, информационной безопасность веб-сайтов и др.

Докладчики семинара заострили внимание участников на вопросах безопасности в сети Интернет, об обеспечении информационной безопасности автоматизированных банковских систем, тенденции развития угроз и уязвимостей и их классификации, причин появления уязвимостей и их устранения. Также, в докладах обширно рассматривались проблемы обеспечения информационной безопасности в органах государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах. Было особо подчеркнуто, что их решение предполагает изучение форм, способов и методов выявления и предупреждения опасности в информационной сфере, а также организации оптимального управления системой обеспечения информационной безопасности.

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