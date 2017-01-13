Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в семинаре «Обеспечение безопасности при использовании интернета: Общегосударственные меры в разработке стратегии и политики»
9-10 января 2017 года в г. Ташкенте состоялся семинар на тему «Обеспечение безопасности при использовании интернета: Общегосударственные меры в разработке стратегии и политики».
Семинар организован Европейским центром по изучению безопасности имени Дж.Маршала и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.
На семинаре с докладами и презентациями выступили лекторы Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Дж.Маршала, эксперты из Азербайджана, Польши, Португалии, США, Узбекистана, Украины.
Докладчики рассказали о различных аспектах информационной безопасности, обменялись мнениями о возникающих вызовах, поделились опытом и наилучшими практиками.