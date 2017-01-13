Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в семинаре «Обеспечение безопасности при использовании интернета: Общегосударственные меры в разработке стратегии и политики»

9-10 января 2017 года в г. Ташкенте состоялся семинар на тему «Обеспечение безопасности при использовании интернета: Общегосударственные меры в разработке стратегии и политики».

Семинар организован Европейским центром по изучению безопасности имени Дж.Маршала и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

На семинаре с докладами и презентациями выступили лекторы Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Дж.Маршала, эксперты из Азербайджана, Польши, Португалии, США, Узбекистана, Украины.

Докладчики рассказали о различных аспектах информационной безопасности, обменялись мнениями о возникающих вызовах, поделились опытом и наилучшими практиками.

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