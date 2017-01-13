Программный продукт “Sepsis”

Группа узбекских программистов разработали программный продукт «Sepsis», используемый в области медицины и предназначенный для проведения ранней дифференциальной диагностики локальной и генерализованной форм инфекций на фоне сахарного диабета, что позволяет определить основные принципы интенсивной терапии синдрома системной воспалительной реак¬ции и различных форм сепсиса.

Программный продукт позволяет на основе клинико-лабораторных показателей рассчитать прогностические значения развития сепсиса у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей на фоне сахарного диабета.

Авторы — Охунов Алишер, Бабаджанов Бахтиёр, Пулатов- на данный программный продукт получили свидетельство № DGU 04057.

Источник