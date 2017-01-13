Военнослужащим САВУ вручены государственные награды и памятные знаки

Накануне празднования Дня защитников Родины в Специальном аварийно-восстановительном управлении Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и памятных знаков «Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига 25 йил».

В мероприятии приняли участие военнослужащие Специального аварийно-восстановительного управления и представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и его структурных подразделений.

На мероприятии было отмечено, что профессионализм и высокие моральные качества военнослужащих национальной армии, их патриотизм и самоотверженное служение Родине, являются ключевым фактором, обеспечивающим высокую боеспособность Вооруженных Сил Республики Узбекистан. Одним из важнейших направлений широкомасштабных реформ в военной сфере, проведенных в годы независимости, стало совершенствование системы подготовки и повышения квалификации военнослужащих. Это позволило укрепить знания и профессиональные навыки.

В ходе мероприятия в торжественной обстановке от имени Президента Республики Узбекистан группе военнослужащих, внесших достойный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства и формирование национальной армии, были вручены государственные награды и памятные знаки «Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларига 25 йил». Также от имени Мининфоком были вручены ведомственные награды.

Специальное аварийно-восстановительное управление обеспечивает:

организацию связи управления при проведении аварийно-восстановительных работ;

выполнение аварийно-восстановительных работ на объектах связи и телекоммуникационных сетях Республики Узбекистан;

охрану объектов связи и др.

Подробнее о деятельности САВУ на сайте www.savu.uz

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