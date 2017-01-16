Cisco: новый этап в развитии телевидения

Каким будет телевидение в 2020 году? На нашем динамичном рынке технологий и развлечений вариантов множество.

Одно можно сказать с уверенностью: провайдерам видеосервисов нужно действовать как можно быстрее. Cisco открыла лаборатории Infinite Video Platform Labs (IVP Labs), где заказчики решения Infinite Video из разных стран получили возможность совместно определять, какое телевидение увидят абоненты в будущем.

В IVP Labs заказчики смогут протестировать и доработать новые функции, прежде чем выводить их на рынок. В основе IVP Labs лежат: гибкий подход к разработкам IVP, встроенные возможности сравнительного тестирования (A-B testing), а также модульная архитектура на базе микросервисов, позволяющая заказчикам быстро добиваться результатов с пошаговым наращиванием функционала.

Одной из первых услугами IVP Labs воспользовался ведущий израильский оператор многоканального спутникового телевещания, компания YES. В тесном сотрудничестве с создателями продуктов IVP специалисты YES разработали и протестировали технологию персонализации пользовательского интерфейса для различных аудиторий и зрителей. Эта новая технология полностью интегрирована с персонализованным рекомендательным механизмом.

Используя передовые программы, системы, микроэлектронные компоненты и сервисы, Cisco создает упрощенную, автоматизированную виртуализованную сетевую платформу. Это даст сервис-провайдерам, медийным и веб-компаниям во всем мире возможность сократить издержки, ускорить выход на рынок, обезопасить свои сети и поддерживать устойчивое развитие.

Источник: пресс-релиз компании