Ericsson и Cisco представили новые Wi-Fi-решения

Ericsson (NASDAQ: ERIC) и Cisco расширяют рамки своего стратегического партнерства, представляя новый комплекс Wi-Fi-решений ‒ Evolved Wi-Fi Networks (EWN). В комплексе EWN технологии доступа 3GPP, ядро сети и приложения Ericsson сочетаются с Wi-Fi-портфолио Cisco, обеспечивая заказчикам Ericsson, среди которых операторы мобильных и кабельных сетей, а также представители различных отраслей, надежный и высокопроизводительный доступ по Wi-Fi.

EWN будет включать предварительно интегрированные и протестированные решения, обладающие рядом преимуществ.

Малые соты для внутренней установки (Indoor Small Cells): сочетание внутренних сетей доступа Ericsson с беспроводными локальными сетями Cisco® WLAN позволяет обеспечивать в зданиях и сооружениях как Wi-Fi, так и сотовую связь.

Операторская сеть Wi-Fi (Operator Wi-Fi): операторы, эксплуатирующие сети доступа Ericsson, могут предлагать своим абонентам доступ через Cisco WLAN.

Регулирование трафика (Traffic Steering): интеграция Cisco WLAN с макро- и внутренними сетями доступа Ericsson посредством уникальной функции Ericsson Real Time Traffic Steering дает операторам возможность перенаправлять конечных пользователей между мобильными и Wi-Fi-сетями доступа, обеспечивая максимальное качество обслуживания.

Интеграция ядра сети (Core Network Integration): интеграция Cisco WLAN и пакетного ядра Ericsson с применением доверенных конфигураций позволит операторам предлагать пользователям многорежимных устройств все магистральные сервисы по Wi-Fi. Пользующийся широкой популярностью функционал Ericsson Wi-Fi Calling уже обеспечивает бесшовную голосовую мобильную связь с помощью Cisco WLAN.

Рима Куреши (Rima Qureshi), глава североамериканского офиса Ericsson, отвечающая в компании за стратегическое партнерство с Cisco, сказала: «Мы объединили разработки наших компаний в сфере сетевых, мобильных и облачных технологий, результатом чего станет создание лучших сквозных решений, открывающих новые перспективы для развития бизнеса. Обогатив наше партнерство Wi-Fi-решениями, мы дадим заказчикам возможность предоставлять лучшие в своем классе услуги Wi-Fi, добавив к этому 3GPP-портфолио и услуги сервисной организации».

«С учетом прогнозируемого к 2020 г. роста трафика Wi-Fi до половины совокупного IP-трафика, одним из главных приоритетов сервис-провайдеров становится предоставление максимально возможного качества обслуживания, — сказала Иветт Кануф (Yvette Kanouff), старший вице-президент Cisco, генеральный менеджер подразделения разработки решений для сервис-провайдеров. — Расширение нашего стратегического партнерства с компанией Ericsson служит созданию Wi-Fi-решений с высочайшим качеством, максимальной производительностью и надежностью».

Разработкой и внедрением решений на базе нового комплекса займется сервисная организация Ericsson, со стороны Cisco будет предоставлена полная поддержка по продуктам. Возможности Ericsson в плане глобального обслуживания позволят операторам внедрять новые бизнес-модели и выходить на новые рынки. EWN может предлагаться в качестве полностью управляемой услуги с глобальным охватом (более 180 стран). Это ускоряет внедрение и облегчает адаптацию решения.

Ericsson и Cisco — два отраслевых лидера в области разработки и внедрения сетевых, мобильных и облачных технологий — в ноябре 2015 г. сформировали глобальное партнерство, учитывающее технологические и бизнес-аспекты и нацеленное на создание сетей будущего. Заказчики же в результате партнерства получат лучшее от обеих компаний: решения для маршрутизации и центров обработки данных, сетевые, мобильные и облачные технологии, глобальное обслуживание. Это партнерство будет способствовать росту, ускорению инноваций и цифровых преобразований, столь востребованных заказчиками в самых разных отраслях. На сегодняшний день на стадии заключения контрактов находятся более 250 активных заказчиков. По всему миру заключено более 60 соглашений в области IP-технологий (маршрутизация и транспорт) и сервисов. В 2016 г. компании объявили о сделках с операторами 3 Italy, Vodafone Portugal, Aster Dominican Republic и Cable & Wireless (Карибские острова).

Источник: пресс-релиз компании