Уровень обеспечения информационной безопасности в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах по итогам 2016 года

13 января 2017 года в Музее истории связи состоялся республиканский семинар на тему «Уровень обеспечения информационной безопасности в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах по итогам 2016 года».

Вследствие стремительного и бурного роста масштабов использования ИКТ, вопросы обеспечения информационной безопасности приобретают важнейшее значение, как в Узбекистане, так и во всем мире, и актуальность проведения данного семинара обусловлена требованием времени.

Организаторами семинара выступили Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Центр обеспечения информационной безопасности.

Данное мероприятие организовано для предоставления возможности обсуждения возникших вопросов и обмена опытом между специалистами по вопросам обеспечения информационной безопасности, как на мировом, так и на республиканском уровне.

В работе семинара участвовали свыше 100 специалистов информационной безопасности – представители государственных структур, министерств и ведомств, органов государственного и хозяйственного управления.

На мероприятии были заслушаны доклады Министерства экономики, Государственного Налогового комитета и Центрального банка, а также было проведено изучение тенденций и проблем информационной безопасности отрасли.

В частности, были заслушаны доклады, о текущем состоянии ИБ в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, «Информационной безопасности веб-сайтов», а также «О рассмотрении вопроса о необходимости и целесообразности принятия проекта постановления Кабинета Министров “Об утверждении Порядка по проведению экспертизы объектов информатизации в органах государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах”» и многие другие вопросы, связанные с обеспечением информационной безопасности.

Докладчики семинара заострили внимание участников на вопросах безопасности Интернета, обеспечении информационной безопасности автоматизированных банковских систем, тенденции развития угроз и уязвимостей и их классификации, причины появления уязвимостей и их устранения. Также, в докладах обширно рассматривались проблемы обеспечения информационной безопасности в органах государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах. Было особо подчеркнуто, что их решение предполагает изучение форм, способов и методов выявления и предупреждения опасности в информационной сфере, а также организация оптимального управления системой обеспечения информационной безопасности.

Семинар стал хорошей форумной площадкой для обмена мнениями для специалистов и экспертов. Формат семинара позволил провести обсуждения и обменяться мнениями по тематике заседания, что являлось одной из целей работы семинара.

Источник