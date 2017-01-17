Новый партнер системы CLICK – учебный центр MASTER CLASS!

Постигать новое никогда не поздно! Хотите открыть для себя новые возможности или попробовать себя в новых сферах: освоить иностранные языки или компьютерное программирование? Или хотите подготовить своего малыша к школе?

Пользователи CLICK теперь могут оплатить стоимость образовательных курсов в учебном центре MASTER CLASS в любой удобный момент! После выбора необходимого курса, менеджер учебного центра может выставить на ваш номер счет для оплаты. Также в ближайшее время станет доступна оплата через сайт учебного центра.

Учебный центр MASTER CLASS расположен в центре Ташкента возле парка им.Бабура. Дополнительную информацию по представленным курсам можно получить также по телефону (+99871) 255-69-17

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