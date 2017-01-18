В ТПП обсудят вопросы развития электронной коммерции

19 января 2017 года в 15:00 ч. в здании ТПП планируется проведение круглого стола на тему: «Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в информационной сфере» во исполнение Законов Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» и «Об электронной коммерции».

Основными целями данного мероприятия являются обсуждение состояния действующего законодательства, регулирующего вопросы электронной коммерции, а также выявление проблем, препятствующих быстрому и широкому развитию электронных платежей, в том числе в целях увеличения объема экспорта продукции узбекских предприятий на зарубежные рынки.

Для дальнейшего улучшения законодательных актов в данной сфере, с устранением проблемных вопросов, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства в ходе своей деятельности, просим направить компетентного представителя Вашей организации для принятия участия на данном мероприятии, ответственного за развитие электронной коммерции, а также готового к обсуждению соответствующих вопросов.

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