Встреча в Центре UZINFOCOM с международными экспертами по развитию Интернета

17 января Центр принимал гостей. Это Леонид Тодоров — Генеральный менеджер APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association, Азиатско-тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня — ассоциация национальных регистратур в Азиатском регионе.), Фредерик Донк — Директор Европейского регионального бюро общемировой общественной организации Internet Society (Internet Society, ISOC — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет) и Михаил Анисимов — представитель Координационного центра домена «RU».

Заместитель директора Центра Нозимжон Далибаев познакомил гостей с работой Центра по направлениям электронного правительства, сети ZiyoNET, Датацентра и регистрации национального домена. Фредерик Донк рассказал о работе Internet Society по выработке стандартов и протоколов Интернета, по координации усилий в совместном решении проблем, возникающих при развитии Интернета.

В процессе беседы участники встречи обменялись мнениями о современных вызовах и проблемах и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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