Крупнейший международный технологический конкурс для девушек 15-18 лет Technovation: теперь и в Узбекистане

На сайте www.technovation.uz сообщается о запуске конкурса проекта Technovation. Миссия Technovation — вдохновлять и обучать девушек решать реальные проблемы общества с помощью информационных технологий и навыков предпринимательства. Участие в конкурсе бесплатно.

Лучшая команда из Узбекистана получает ценные призы и шанс выиграть поездку в Сан-Франциско!

Как сообщают организаторы, конкурс Technovation проходит в 78 странах мира с 2010 года.

Программа полностью бесплатна для участниц и осуществляется при поддержке Google, Yahoo, Adobe, Intel, Oracle, Dropbox. С 2015 года Technovation проводится при участии UN и UN Women.

Основным партнером программы в Узбекистане является Ассоциация поддержки детей и семей (бывший Детский Фонд Узбекистана).

Поддержка программы: Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

Организаторы конкурса:

Хокимият г. Ташкента

Комитет женщин г. Ташкента

Общественное движение молодежи «Камолот»

проект ПРООН «Продвижение электронного правительства для улучшения качества предоставления государственных услуг»

Университет Инха в г. Ташкенте

Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM

Цель проекта: развитие у девушек (15-18 лет) навыков критического мышления, предпринимательства и программирования. Этот проект повысит интерес участников и всех вовлеченных сторон к техническим сферам, повысит процент девушек в технических профессиях.

IT и технологии — это профессии будущего! Полученные знания помогут девушкам адаптироваться в социуме, дадут возможность занять достойное место на конкурентном рынке труда.

Навыки предпринимательства и программирования в дальнейшем позволят совмещать частичную занятость с семейными обязанностями.

Программа доступна на английском и русском языках, и не требует предварительного знания программирования. Подробности на сайте www.technovation.uz