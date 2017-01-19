Мининфоком проводит опрос среди предпринимателей в сфере ИКТ

Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана на своем сайте приглашает представителей бизнеса и предпринимателей в сфере ИКТ к сотрудничеству для выявления проблем, бюрократических преград в построении бизнеса, а также получения предложений по устранению проблем или рекомендаций по дальнейшему развитию бизнеса в сфере ИКТ.

Для этого Мининфоком просит указать проблемные вопросы и предложения, заполнив соответствующий опросник.