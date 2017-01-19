Проводится онлайн обсуждение проекта Указа Президента Узбекистана «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»

19 января 2017. Автор:
Рубрика: Интернет и сети

regulation_19_01_2017

На  специальном Портале СОВАЗ (системы оценки воздействия актов законодательства) (СОВАЗ) опубликован проект Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (на узбекском и русском языках).

regulation_19_01_2017_01

Проект Указа опубликован на узбекском и русском языках. Приглашаем присоединиться к обсуждению этого важного для каждого из нас документа.

Портал СОВАЗ создан 14 мая 2015 года. Данный портал дает больше возможностей как госорганам-разработчикам НПА, так и пользователям портала. При этом, для регистрации на портале достаточно будет учетной записи Единого портала. Портал СОВАЗ доступен по адресу regulation.gov.uz.

В системе оценки законодательных актов есть возможность поддержать наиболее понравившееся мнение в комментариях. Кнопка «поддержать» позволяет обозначить понравившееся высказывание в пользу того или иного комментатора без дополнительного замечания к нему. Обращает внимание и то, что каждый участник обсуждения может написать комментарий по каждой статье обсуждаемого закона. После окончания обсуждения все комментарии будут проанализированы органом, отвечающим за подготовку проекта нормативно-правового акта и самые дельные предложения, будут учтены в новой редакции проекта.

Версия для печати

Orphus system