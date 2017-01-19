Проводится онлайн обсуждение проекта Указа Президента Узбекистана «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
На специальном Портале СОВАЗ (системы оценки воздействия актов законодательства) (СОВАЗ) опубликован проект Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (на узбекском и русском языках).
Проект Указа опубликован на узбекском и русском языках. Приглашаем присоединиться к обсуждению этого важного для каждого из нас документа.
В системе оценки законодательных актов есть возможность поддержать наиболее понравившееся мнение в комментариях. Кнопка «поддержать» позволяет обозначить понравившееся высказывание в пользу того или иного комментатора без дополнительного замечания к нему. Обращает внимание и то, что каждый участник обсуждения может написать комментарий по каждой статье обсуждаемого закона. После окончания обсуждения все комментарии будут проанализированы органом, отвечающим за подготовку проекта нормативно-правового акта и самые дельные предложения, будут учтены в новой редакции проекта.