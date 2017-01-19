Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в информационной сфере

19 января 2017 года Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан проведено заседание «круглого стола» на тему: «Совершенствование нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности в информационной сфере».

Цель мероприятия — обсуждение состояния и перспектив развития нормативно-правовой базы регулирования информационной сферы, создание необходимых условий и возможностей для ускоренного развития частной собственности и частного предпринимательства в сфере информационных технологий и коммуникаций, улучшения инновационной бизнес среды в республике.

В ходе «круглого стола», проведенного с участием представителей бизнеса и экспертного сообщества были обсуждены вопросы обеспечения эффективной правоприменительной практики и актуальные предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность в информационной сфере, в частности:

Законы Республики Узбекистан «Об электронном правительстве», «Об электронной коммерции» и др.;

исполнение Постановлений Президента Республики Узбекистан от 20.09.2013 №ПП-2042 «О мерах по дальнейшему усилению стимулирования отечественных разработчиков программного обеспечения», от 03.04.2014 г. №ПП-2158 «О мерах по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики» и др.;

В современных условиях, в эпоху Интернета и электроники приоритетное значение имеет широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в отраслях экономики, кардинальное ускорение создания системы «Электронное правительство».

Весь мировой опыт показывает, что в настоящее время в глобальной экономике все более возрастающую роль и значение приобретает сектор информационно-коммуникационных технологий, включающий в себя производство компьютерных и телекоммуникационных технологий, разработку программного обеспечения и предоставление на их основе широкого спектра интерактивных услуг.

Обеспечивая системность и полноту правоприменительной практики, во исполнение данных законов, своевременно принимаются подзаконные акты, формирующие необходимые правовые условия для эффективной деятельности субъектов праворегулирования.

Выступившие в ходе мероприятия руководители хозяйствующих субъектов, ведущих свою деятельность в информационной сфере, отмечали, что существующее нормативно-правовое поле способствует повышению эффективности и конкурентоспособности отечественных предприятий. Национальные предприятия активно вовлечены в процессы внедрения информационно-компьютерных технологий и программных продуктов, преимущественно отечественного производства, в систему документооборота, учета и отчетности, деятельности органов государственной власти и управления, хозяйственных объединений и предприятий. Создаваемые ими продукты и услуги активно используются для повышения качества, снижения себестоимости и издержек производства, использования сети Интернет для открытия новых рынков сбыта и повышения экспортного потенциала страны, внедрения в системах управления и производства инновационных механизмов и технологий.

Эффективно используют предусмотренные законодательством преференции и льготы компании — разработчики программного обеспечения. Итогом государственной политики, направленной на всемерную поддержку их деятельности, стало существенное увеличение объёмов и качества производимых отечественных программных продуктов, повышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.

Результатом эффективной регулятивной политики является также активное развитие рынка коммуникаций. Операторами и провайдерами услуг телекоммуникаций на системной основе обеспечивается расширение спектра оказываемых потребителям услуг, из года в год растет скорость передачи данных.

По итогам состоявшихся обсуждений были выработаны рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование законодательства информационной сферы способствующих улучшению условий делового климата, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест в отрасли информационных технологий и коммуникаций, обеспечению зашиты интересов и прав субъектов предпринимательства.