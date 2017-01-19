Встречи по международному сотрудничеству в области развития доменного пространства и сети Интернет

18 января в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций прошла рабочая встреча с представителями зарубежных организаций по развитию сети Интернет и доменного пространства.

Во встрече участвовали директор Европейского регионального офиса общественной организации Internet Society Фредерик Донк, генеральный менеджер APTLD Леонид Тодоров.

На встрече обсуждены такие вопросы как проведение совместных мероприятий и участие экспертов вышеназванных организаций в мероприятиях, проводимых в Республики Узбекистан по развитию доменного пространства и национального сегмента сети Интернет. Также, были подняты такие вопросы как изучение возможности вступления Администрации доменной зоны UZ, в лице Центра UZINFOCOM в состав APTLD, проведения 10-й юбилейной международной конференции по развитию доменов TLDCON 2018 в Республике Узбекистан.

Стороны обменивались мнениями о важности развития данных направлений и договорились продолжить сотрудничество по всем вышеназванным вопросам.

Также в рамках визита проведены встреча в Центре UZINFOCOM и проведен круглый стол в IT-Ассоциации с участием представителей IT-бизнеса Узбекистана.

Общество Интернета (англ. Internet Society, ISOC) — международная профессиональная организация, занимающаяся развитием и обеспечением доступности сети Интернет. Организация насчитывает более 20 тысяч индивидуальных членов и более 100 организаций-членов в 180 странах мира. Общество Интернета предоставляет организационную основу для множества других консультативных и исследовательских групп, занимающихся развитием Интернета, включая IETF (Internet Engineering Task Force, Инженерный совет Интернета) и IAB (Internet Architecture Board, Совет по архитектуре Интернета).

APTLD (Asia Pacific Top Level Domain Association, Азиатско-тихоокеанская ассоциация доменов верхнего уровня) – ассоциация национальных регистратур в Азиатском регионе. APTLD является некоммерческой компанией созданной в 1998 году а в 2003 году законодательно зарегистрирована в Малайзии. К настоящему моменту, в состав организации входят более 50 членов (национальных регистратур), среди которых администраторы крупнейших национальных доменов верхнего уровня, таких как CNNIC (.cn, Китай), AUDA (.au, Австралия), NIXI (.in, Индия), VNNIC (.vn, Вьетнам), DENIC eG (.de, Германия), Координационный центр национального домена сети Интернет (.рф, Россия). и т.д.