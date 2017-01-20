«Лаборатория Касперского» выявила вредные привычки казахстанских пользователей в отношении паролей

Примерно 13% интернет-пользователей в Казахстане сталкивались с попыткой взлома онлайн-аккаунта. Такие данные были получены в результате исследования* «Лаборатории Касперского». Основная причина – казахстанцы все еще не научились грамотно пользоваться паролями, подвергая тем самым риску безопасность своих учетных записей и сохранность личных данных.

Далеко не все считают необходимым защищать свои аккаунты с помощью надежных и сильных паролей. Так, лишь четверть (28%) пользователей создает новую комбинацию для каждого отдельного аккаунта, большинство же предпочитает оперировать ограниченным набором паролей, используя таким образом одно и то же для доступа сразу к нескольким учетным записям. Что еще хуже, 15% опрошенных жителей Казахстана вообще обходятся одним-единственным паролем для всех своих аккаунтов.

Помимо этого, казахстанские пользователи не особенно стремятся сделать свои пароли устойчивыми к взлому. Например, заглавные и прописные буквы комбинируют лишь 20% участников опроса, а небуквенные и нецифровые символы используют всего 18%. И это при том, что значительное число пользователей уверено в необходимости сильных паролей для защиты своих ключевых аккаунтов – систем онлайн-банкинга (43%), социальных сетей (37%) и личных кабинетов в онлайн-магазинах (32%).

Также исследование «Лаборатории Касперского» показало, что зачастую люди довольно небрежно обращаются со своими паролями. К примеру, четверть опрошенных делилась ими с членами семьи, а 12% – с друзьями. Кроме того, 22% казахстанских пользователей привыкли записывать коды доступа на бумаге – чтобы не забыть их. Все эти действия в конечном итоге могут спровоцировать случайную утечку данных.

«Мы доверяем Интернету сегодня слишком много личной и конфиденциальной информации. Так что пароль уже давно перестал быть просто формальным «ключом» к частному аккаунту человека в Сети и превратился в первую ступень защиты, от надежности которой во многом зависит сохранность ценной информации. Между тем, люди продолжают относиться к паролям без должной серьезности, подвергая тем самым риску свои банковские аккаунты, электронную почту, личные файлы и многое другое, – рассказывает Андрей Мохоля, руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского». – Лучшие пароли нельзя найти в словаре. По-настоящему надежный код доступа должен быть длинным, содержать много букв разного регистра, цифры и другие символы. Разумеется, запомнить подобные сложные комбинации для всего множества аккаунтов очень непросто, поэтому мы рекомендуем использовать специальные ращения для генерации и хранения паролей».

Для удобного управления любым множеством паролей «Лаборатория Касперского» предлагает функцию «Менеджер паролей» в составе комплексной защиты Kaspersky Total Security для всех устройств. Модуль для защиты паролей создает сильные и устойчивые к взлому комбинации символов, надежно хранит их в зашифрованном виде и синхронизирует между всеми устройствами пользователя. Кроме того, решение дает возможность хранить любые личные данные – от адреса до номера банковской карты – в формате заметок, которые также защищены шифрованием. Все что требуется от пользователя – запомнить лишь один мастер-пароль.

*Исследование проведено компанией B2B International по запросу «Лаборатории Касперского» в августе 2016 года. В опросе приняли участие 12546 интернет-пользователей в 21 стране мира. В Казахстане было опрошено 500 человек.

Источник: пресс-релиз компании