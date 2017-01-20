Подведены итоги изучения состояния исполнения Закона «Об информатизации» в системе Министерства народного образования

В Законодательной палате ОлийМажлиса состоялось подведение итогов проведенного Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий изучения состояния исполнения Закона «Об информатизации» в системе Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Актуальность проведения данного контрольно-аналитического мероприятия исходит из приоритетов социально-экономического и общественно-политического развития нашей страны, определенных в докладе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на совместном заседании палат Олий Мажлиса 8 сентября 2016 года, где в частности отмечается: «В современных условиях приоритетное значение приобретают вопросы широкого внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий. В соответствии с утвержденной Национальной программой необходимо обеспечить дальнейшее развитие телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры связи, создать надежные комплексы информационных систем и базы данных «электронного правительства».

При этом Глава государства отдельно отметил, что: «Приоритетными для нас остаются задачи развития сферы образования и воспитания, …, создания всех условий для активного овладения молодежью глубокими знаниями, иностранными языками и современными информационно-коммуникационными технологиями».

Именно на решение данных задач направлено действие принятого в нашей стране Закона «Об информатизации» комплексно и системно регулирующего процессы развития информатизации, являющегося одним из фундаментальных нормативно-правовых актов создающего правовые и организационно-технические условия для широкого внедрения современных ИКТ в различные сферы общественной жизни, в частности в сферу образования.

В ходе изучения исполнения закона депутатами была проанализирована деятельность центрального аппарата министерства и 19 различных организаций и учреждений, входящих в структуру министерства народного образования.

Были проанализированы аналитические, статистические данные, связанные с деятельностью министерства по развитию информационной инфраструктуры, в свете эффективного исполнения требований норм Закона «Об информатизации», а также поступившие в адрес Законодательной палаты обращения граждан, связанные с тематикой проводимого контрольно-аналитического мероприятия.

В рамках осуществляемых мер парламентского контроля депутатами Комитета было организовано проведение социологического опроса, связанного с установлением уровня осведомленности преподавательского состава и учащихся в сфере современных ИКТ, эффективного использования национальных информационных систем и национальных информационных ресурсов. В числе реализованных депутатами задач в ходе контрольно-аналитического мероприятия было осуществление мониторинга полноты и своевременности принятия в объектах изучения подзаконных нормативно-правовых актов.

Изучение правоприменительной практики закона РУ «Об информатизации» показало, что Министерством народного образования осуществляются комплексные и системные меры, направленные на развитие процессов информатизации национальной образовательной системы. Разработаны и внедрены ряд важных информационных проектов. Так, осуществляется внедрение информационной системы «Таълим», обеспечивающей автоматизацию управленческих процессов в образовании, увеличение объема оказываемых населению интерактивных государственных услуг в сфере образования, путем эффективного применения ИКТ в процессе управления и обмена образовательной информацией как внутри учреждений, так и между различными ведомствами. Улучшаются количественные и качественные показатели функционирования Национальной образовательной сети «ZiyoNet», содержащей необходимые информационные материалы для полноценного информационного обеспечения образовательных и воспитательных процессов, осуществляемых учреждениями системы МНО.

При участии министерства народного образования создано большое количество образовательных информационных ресурсов в сети Интернет, посредством официального портала министерства обеспечивается доступ пользователей к 4 интерактивным государственным услугам.

Вместе с тем, проведенное изучение показало наличие ряда серьезных недостатков в правоприменительной практике требований информационного законодательства, связанных в первую очередь с недостаточным уровнем знаний работников аппарата и преподавательского состава МНОв сфере ИКТ.

Выступившие в ходе заседания комитета депутаты отмечали, что непосредственными последствиями некачественного исполнения норм закона являются факты малого количества интересных для молодежи образовательных порталов в национальном сегменте сети Интернет, низкий уровень заинтересованности учащихся в чтении книг, в том числе их электронных версий, недостаточно активное внедрение в образовательные и воспитательные процессы современных ИКТ.

Было обращено внимание на необходимость коренного пересмотра деятельности информационно-ресурсных центров, действующих при образовательных учреждениях, расширение их информационно-библиотечного фонда, обеспечение их широкого доступа к широким базам данных центральных информационно-библиотечных учреждений.

В ходе заседания отмечалось, что развитие информационной среды образовательных учреждений должно способствовать пропаганде среди молодежи богатой истории нашей страны, ее культуры и национальных ценностей.

По результатам проведенного контрольно-аналитического мероприятия Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса было принято соответствующее Решение комитета, предусматривающее реализацию системных мер по повышению эффективности правоприменительной практики Закона РУ «Об информатизации», в частности, совершенствование нормативно-правовой базы, активизация процессов внедрения современных ИКТ в образовательной сфере, повышение уровня знаний преподавательского состава в области информатизации, создание и популяризация национальных информационных ресурсов и систем и др.

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