Развитие услуг связи и информатизации за январь–декабрь 2016 года

Благодаря результативности принимаемых мер по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в органах государственного и хозяйственного управления, а также развитию Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан, а также принимаемые меры по расширению масштабов модернизации, технического, технологического обновления информационно-коммуникационных технологий способствовали продолжению стабильного роста услуг связи и информатизации.

В результате в январе–декабре 2016 года объем услуг связи и информатизации составил 6121,2 млрд.сум или на 11,7 процента больше к январю–декабрю 2015 года. В общем объеме услуг удельный вес услуг связи и информатизации составил 6,7 процента.

В структуре услуг связи и информатизации наибольший вес занимают услуги телекоммуникационные (87,7 процента от общего объема услуг связи и информатизации) и услуги издательские (5,1 процента от общего объема услуг связи и информатизации).

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