Хостинг и домены участникам конкурса

Завершился Конкурc «Янги Интернет Ташаббуси 2016», 14 победителей получили финансирование на развитие своих проектов. Центр UZINFOCOM для поддержки участников выделил каждому проекту (не только победителям) бесплатный домен и хостинг на год объемом 500 Мб.

Сегодня в Центре состоялось вручение сертификатов на домен и на хостинг. Каждый участник (их оказалось 50 человек) под аплодисменты друзей получил свой сертификат.

Сотрудники Центра пожелали всем удачи в развитии своих проектов и пригласили участвовать в продолжении конкурса в наступившем году.

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