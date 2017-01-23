Медиа-неделя: Общественные обсуждения проекта Стратегии действий развития страны на 2017-2021 годы

В рамках медиа-недели, которая будет проходить с 23 по 27 января 2017 года в столичной гостинице «International Hotel Tashkent» (Crystall Ball Room), состоятся общественные обсуждения проекта Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, разработанного по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева.

Стоит отметить, что Руководством страны принято решение вынести проект документа на всенародное обсуждение в целях комплексного изучения актуальных и волнующих население республики вопросов, получения комментариев, мнений и предложений широких слоёв общества, а также экспертов.

Для создания благоприятной инфраструктуры и необходимых условий для плодотворной деятельности участников и гостей медиа-недели, в числе которых экспертное и журналистское сообщество, представители органов государственной власти, общественных организаций, публичные персоны и дипломатический корпус, аккредитованный в Узбекистане, будет организована медиа-платформа, оснащенная современными IT-технологиями. В частности, установлено более 40 современных компьютеров с высокоскоростным интернетом, wi-fi связью, press-киты, налажены онлайн-подключения с региональными негосударственными телестудиями страны, а также студией молодежного мультимедийного телекомплекса НАЭСМИ.

Программа медиа-недели по общественным обсуждениям включает брифинги, пресс-конференции, ток-шоу, которые будут содержательно разделены на две части: презентации пяти направлений Стратегии, после которых будут организованы открытые обсуждения. Медиа — материалы, подготовленные по итогам презентаций, дискуссий, брифингов и пресс-конференций будут выходить в эфиры негосударственных телерадиостанций страны, размещаться в интернет, печатных СМИ, а также в социальных сетях в оперативном режиме.

Это особенно актуально в год, объявленный Годом диалога с народом и интересов человека. Президент особо отметил, что в качестве практического выполнения задачи постоянного диалога с народом, до принятия данной Стратегии, следует обнародовать ее в средствах массовой информации, провести широкое обсуждение среди населения, что послужит более полному учету интересов всего народа Узбекистана. В течение 5 дней участники мероприятий будут обмениваться мнениями, обсуждать, разъяснять суть и значение проекта Стратегии действий, отвечать на волнующие общество вопросы.

На ежедневной основе будут проходить сессии по тематике основных направлений, обозначенных в проекте документа:

I. Понедельник, 23 января – Открытие Медиа-недели (10.00 утра), «Приоритетные направления совершенствования системы государственного и общественного строительства».

II. Вторник, 24 января – «Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы».

III. Среда, 25 января – «Приоритетные направления развития и либерализации экономики».

IV. Четверг, 26 января – «Приоритетные направления развития социальной сферы».

V. Пятница, 27 января – «Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики».

Организаторы и партнеры медиа-недели: НАЭСМИ, Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Национальный центр по правам человека, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, ИА «Uzbekistan Today», ИА «Uzreport», телеканал «Mening Yurtim», телерадиокомпания «Водий садоси»/«Zor-TV», Интернет-телеканал «Sevimli-tv.uz», ООО «Даракчи информ сервис» и ООО «Master Media&Broadcast».

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