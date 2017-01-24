Обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы – новые задачи

24 января в столичной гостинице «International Hotel Tashkent» (Crystall Ball Room) продолжает свою работу медиа-неделя.

В центре внимания экспертов, журналистов, представителей органов государственной власти, общественных организаций, представителей дипломатического корпуса – детальное освещение проекта указа Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и содействие вовлечению большего числа узбекистанцев в его обсуждение.

Спикеры презентовали второе из пяти направлений, обозначенных в проекте документа – «Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы», направленное на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, повышение уровня доступа граждан к правосудию, совершенствование системы противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную реализацию принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг.

Как было отмечено, обеспечение верховенства закона в обществе является важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране. Поэтому основная задача реформ в судебно-правовой сфере – это обеспечение независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, прочных гарантий правосудия.

В этой связи рассматривается увеличение срока полномочий судей, которые зарекомендовали себя как перед населением, так и перед государством высокими профессионалами своего, принимающими справедливые решения в строгом соответствии с законодательством. Также на сегодняшний день, отметили эксперты является особо актуальным всестороннее внедрение информационно-коммуникационных технологий в судебно-правовой сфере, совершенствование системы «Электронное правительство», повышение эффективности, качества оказания и доступности государственных услуг для населения и субъектов предпринимательства.

Важным аспектом является образовательная составляющая юридических кадров — подготовка, переподготовка и повышение квалификации.

Напомним, что Медиа-неделя проходит с 23 по 27 января этого года. В течении 5 дней у участников есть возможность обменяться мнениями, обсудить и разъяснить суть и значение мер, предусмотренных Стратегией. Свои вопросы, а также предложения участники смогут высказать по итогам презентации. На протяжении пяти дней ежедневно презентуются каждое из пяти приоритетных направлений Проекта стратегий действия развития страны на 2017-2021 годы. Также предусмотрены онлайн-трансляции в социальных сетях, посредством которых созданы специальные аккаунты и вопросы, поступающие в Интернет уже активно обсуждаются участниками всеобщих обсуждений проекта Стратегии действий развития страны на ближайшие пять лет.

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