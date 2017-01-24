Обращения в Службу национальной безопасности Республики Узбекистан через Единый портал

В рамках дальнейшего развития Единого портала интерактивных государственных услуг и предоставления новых возможностей и удобств для физических и юридических лиц, к Единому порталу подключена Служба национальной безопасности Республики Узбекистан.

Эта возможность, несомненно, позволит гражданам и представителям бизнес-структур своевременно и качественно решать свои проблемы, избежать лишние бюрократические процедуры. Реализация данной возможности является одним из важных шагов на пути формирования в республике системы «Электронное правительство».

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