Открыта онлайн-регистрация на московскую конференцию Cisco Connect – 2017
Открыта онлайн-регистрация на один из крупнейших ИКТ-форумов на территории СНГ – московскую конференцию Cisco Connect. Конференция пройдет 4-5 апреля 2017 года в Центре международной торговли под девизом «Цифровизация: здесь и сейчас».
Соединяя людей, данные и объекты, цифровые технологии способствуют созданию новых бизнес-моделей, в основе которых лежат передовые формы сетевого взаимодействия, а также инновационные методы сбора и анализа данных. Участники конференции Cisco Connect – 2017 узнают, как эффективно трансформировать бизнес и какие технологии способны обеспечить неоспоримые конкурентные преимущества в меняющемся цифровом мире. Особое внимание будет уделено вопросам информационной безопасности и новой архитектуре Cisco для корпоративных сетей Digital Network Architecture, способствующей оперативному внедрению инноваций и сокращению рисков.
Программа Cisco Connect – 2017 включает разнообразные доклады, сессии и мастер-классы. На площадке форума будет работать масштабная выставка решений Cisco и партнеров компании, объединяющая восемь демонстрационных зон:
- «Беспроводные сети» (Wireless);
- «Интернет вещей» (IoT);
- «Информационная безопасность» (Security);
- «Инфраструктура корпоративной сети» (EN RS);
- «Решения для операторов связи» (SP) + «Системы управления» (NMS);
- «Сервисы» (Services);
- «Технологии для совместной работы» (Collaboration);
- «Центры обработки данных» (DC).
Кроме того, гости конференции получат доступ к широкому спектру лабораторных работ, размещенных на портале dCloud: выполняя практикумы по различным архитектурам, участники Cisco Connect смогут повысить уровень своей профессиональной компетенции.
Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке
Источник: пресс-релиз компании