Открыта онлайн-регистрация на московскую конференцию Cisco Connect – 2017

Открыта онлайн-регистрация на один из крупнейших ИКТ-форумов на территории СНГ – московскую конференцию Cisco Connect. Конференция пройдет 4-5 апреля 2017 года в Центре международной торговли под девизом «Цифровизация: здесь и сейчас».

Соединяя людей, данные и объекты, цифровые технологии способствуют созданию новых бизнес-моделей, в основе которых лежат передовые формы сетевого взаимодействия, а также инновационные методы сбора и анализа данных. Участники конференции Cisco Connect – 2017 узнают, как эффективно трансформировать бизнес и какие технологии способны обеспечить неоспоримые конкурентные преимущества в меняющемся цифровом мире. Особое внимание будет уделено вопросам информационной безопасности и новой архитектуре Cisco для корпоративных сетей Digital Network Architecture, способствующей оперативному внедрению инноваций и сокращению рисков.

Программа Cisco Connect – 2017 включает разнообразные доклады, сессии и мастер-классы. На площадке форума будет работать масштабная выставка решений Cisco и партнеров компании, объединяющая восемь демонстрационных зон:

«Беспроводные сети» (Wireless);

«Интернет вещей» (IoT);

«Информационная безопасность» (Security);

«Инфраструктура корпоративной сети» (EN RS);

«Решения для операторов связи» (SP) + «Системы управления» (NMS);

«Сервисы» (Services);

«Технологии для совместной работы» (Collaboration);

«Центры обработки данных» (DC).

Кроме того, гости конференции получат доступ к широкому спектру лабораторных работ, размещенных на портале dCloud: выполняя практикумы по различным архитектурам, участники Cisco Connect смогут повысить уровень своей профессиональной компетенции.

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке

Источник: пресс-релиз компании