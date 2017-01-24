Современные ИКТ: предложения к проекту Стратегии действий

В Законодательной палате Олий Мажлиса состоялся семинар, посвященный обсуждению и выработке предложений к проекту Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, размещенной для обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства в сети Интернет.

На семинаре, организованном Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий, данный проект документа был рассмотрен с точки зрения адекватного отражения в нем современного состояния информационного пространства страны, учета перспективных направлений её развития, включения в его состав, положений обеспечивающих информационную открытость деятельности, свободу слова и информации. В работе семинара приняли участие депутаты, ученые и практики информационной сферы, представители средств массовой информации и институтов гражданского общества.

При обсуждении текста Стратегии участники семинара отметили, что данный документ имеет важнейшее значение для социально-экономического, общественно-политического развития страны. В состав Стратегии включены комплексные и системные меры, направленные коренное повышение эффективности проводимых реформ в нашей стране, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализации приоритетных направлений по модернизации страны и либерализации всех сфер нашей жизни. Проект Стратегии содержит также ряд важнейших мероприятий, направленных на развитие информационной сферы, системы общественных коммуникаций Республики Узбекистан.

Так, в числе приоритетных направлений совершенствования системы государственного и общественного строительства, утверждаемой Государственной программой по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год диалога с народом и интересов человека» (далее – Государственная программа) вполне обосновано отражена важность задачи обеспечения открытости деятельности органов государственной власти и управления, внедрения современных форм предоставления информации, касающейся прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.

На семинаре были высказаны рекомендации и предложения направленные на усиление роли средств массовой информации, защиту профессиональной деятельности журналистов как важного направления деятельности по демократизации общественной жизни, развития институтов гражданского общества, широкое их привлечение к участию в качестве субъектов общественного контроля за деятельностью госорганов по обеспечению их информационной открытости. Были высказаны предложения о необходимости отражения в тексте Стратегии положений формирующих нормативно-правовую основу для активизации системных и комплексных мер государственной поддержки деятельности национальных СМИ.

Участниками семинара отмечалась важность отражения в Стратегии задач по совершенствованию системы «Электронное правительство», повышению эффективности, качества оказания и доступности государственных услуг для населения и субъектов предпринимательства.

Участники семинара отмечали, что Стратегия должна ориентировать общество на активизацию процессов внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность судов, как важного приоритетного направления обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования судебно-правовой системы, а также использования современных ИКТ в деле развития и либерализации национальной экономики.

В качестве приоритетного направления в сфере обеспечения безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики нашей страны участники мероприятия отметили важность включения в Стратегию положений направленных на дальнейшее совершенствование системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в информационной сфере.

В качестве эффективной практики, отмеченной в Стратегии задачи по обеспечению открытости деятельности органов государственной власти и управления, участники семинара отметили, деятельность общественных институтов по мониторингу и оценке информационной открытости — «индекса открытости» госорганов.

С учетом того, что Обеспечение общественного доступа к информации, широкий доступ населения к Интернет и сетям телекоммуникаций является одной из важных приоритетных целей развития устойчивого развития до 2030 года, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, участники мероприятия предложили отразить эти задачи также и в тексте разрабатываемой Стратегии в разделе Развитие жилищного строительства, информационной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

По итогам мероприятия данные и ряд других актуальных предложений по совершенствованию текста подготавливаемой Стратегии будут переданы в установленном порядке для возможного учета при подготовке итоговой версии документа.

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