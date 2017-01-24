В АО «УзРТСБ» обсуждены итоги деятельности за 2016 год

21 января 2017 года состоялось расширенное заседание правления АО «УзРТСБ», посвященное итогам деятельности биржи за 2016 год, а также определению задач на 2017 год. В заседании приняли участие руководители подразделений центрального аппарата и региональных филиалов.

В ходе мероприятия отмечено, что за прошедший год достигнуты положительные результаты на всех торговых платформах биржи. Общий объем сделок, заключенных на АО «УзРТСБ» составил 12,06 трлн сумов, что на 36,6% превышает показатель за 2015 год. В частности, объем биржевых сделок увеличился на 38% и составил 9,46 трлн сумов. При этом рост продаж в натуральном выражении отмечен по таким товарным позициям, как медь – на 42,1%, уголь – на 26,4%, цинк – на 25%, автомобильный бензин – на 22,2%, хлопковый линт – на 22,1%, полиэтилен – на 17,3%, фуражная пшеница – на 12,5%, сахар – на 12,3%, шелуха хлопковых семян – на 2,9% и другие.

За отчетный период также обеспечено широкое участие субъектов предпринимательства в биржевой, ярмарочной и аукционной торговле. Так, за прошедший год предпринимателями на бирже приобретено продукции на 6,0 трлн сумов, что на 17,0% превышает показатель за 2015 год. Наряду с этим они реализовали продукцию на 2,3 трлн сумов или на 14,4% больше, чем годом ранее. Совокупная их доля в заключенных сделках составила 69%.

В связи с модернизацией электронной системы выставочно-ярмарочной торговли объем ярмарочных сделок вырос на 37,2% и составил 1,49 трлн сумов. На 19,0% увеличилось количество совершенных на этой платформе сделок. Через валютную торговую площадку биржи и выставочно-ярмарочные торги экспортировано отечественной продукции на 73,2 млн долл. США, с ростом на 31,3%.

По государственным закупкам объем электронных торгов в системе – «D-xarid» увеличился на 19,9% и составил 596,1 млрд сумов, а экономия бюджетных средств достигла 133,0 млрд сумов. Доля субъектов малого бизнеса в поставке товаров (работ, услуг) по государственным закупкам, посредством электронных аукционных торгов, составила более 99% от количества и объема состоявшихся сделок. В электронном каталоге закуплено товаров первой необходимости на 71,6 млрд сумов или на 53,3% больше чем в 2015 году. Экономия бюджетных средств в данной системе выросла с 12,0 млрд сумов до 28,1 млрд сумов.

Объем корпоративных закупок – «E-xarid» увеличился на 29,3%, составив 444,8 млрд сумов. При этом сэкономлено 95,5 млрд сумов финансовых средств, что на 39,6% больше чем в 2015 году. Доля субъектов малого бизнеса в поставке товаров (работ, услуг) по корпоративным закупкам, посредством электронных аукционных торгов, составила более 97% от количества и объема состоявшихся сделок. В ходе аукционных торгов по каждой заявке в среднем поступило 16 встречных предложений.

Достижению высоких показателей развития компании способствовало внедрение информационно-коммуникационных технологий в биржевой деятельности. В прошедшем году на специальном информационном портале биржи разработаны и внедрены новые разделы и функции, включая новый вебсайт по ярмарочным торгам yarmarka.uzex.uz, вебсайт для предпринимателей b2b.uzex.uz, а также вебсайт по онлайн обучению bilim.uzex.uz. В персональном кабинете участников биржевых торгов, государственных и корпоративных закупок внедрена функция по возврату денежных средств в расчетно-клиринговой палате биржи посредством электронной цифровой подписи. Особое внимание уделено созданию новых интерактивных услуг по обращению граждан. В частности на портале биржи размещена услуга по анонимному анкетированию и обратная связь с каждым специалистом.

В целях широкого привлечения субъектов предпринимательства к электронной торговле биржи во всех регионах страны проведены учебные семинары и бизнес-форумы с участием представителей малого бизнеса и работников СМИ.

Важное место в работе совещания заняло обсуждение двух приоритетных направлений, включая совершенствование обратной связи и сохранение высоких показателей развития всех направлений деятельности биржи. В этих целях обозначены задачи АО «УзРТСБ» на 2017 год, в числе которых:

Улучшение методов и способов взаимодействия биржи с клиентами и потребителями биржевых услуг с внедрением прогрессивных IT разработок.

Создание дополнительных условий для эффективного взаимодействия клиентов с территориальными филиалами биржи.

Внедрение системы менеджмента качества в акционерном обществе и современных методов управления ресурсами предприятия.

Привлечение на электронные торги дополнительных товарных ресурсов и новых участников торгов, в том числе субъектов малого бизнеса.

Совершенствование электронной коммерции посредством внедрения новых форм и механизмов торгов.

Внедрение инновационных разработок по оптимизации функционирования торговых платформ и автоматизации бизнес-процессов.

Повышение эффективности управления кадровым потенциалом и обеспечение профессионального развития персонала.

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