В Узбекистане реформируют паспортную систему

О планируемом комплексе мероприятий, который затронет и реформирование паспортной системы говорилось в рамках медиа недели, где уже второй день проходят всеобщие обсуждения проекта Стратегии действий развития Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям на 2017-2021 годы.

Проектом также предусмотрено внедрение порядка выдачи внутренних и зарубежных паспортов, с отменой процедуры оформления разрешения (стикера) на выезд за границу. Кроме того, должен быть внедрен порядок запрета судами выезда за границу на конкретных, определенных законодательством, основаниях. Среди прочих кардинальных мер – внедрение на практике системы «зеленого» и «красного» коридоров для физических лиц в зонах таможенного контроля.

Было отмечено, что одним из ключевых направлений развития страны в 2017–2021 годы станет дальнейшее усиление обеспечения гарантий надежной защиты прав и свобод.

Прежде всего, будет обращено внимание на дальнейшее обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, обеспечение неотвратимости ответственности за допущение фактов волокиты, бюрократизма и безразличного отношения к рассмотрению обращений, а также принятие всех необходимых мер по восстановлению нарушенных прав.

Среди прочих мер, запланированных к реализации на этом пути, на официальных сайтах всех органов государственной власти и хозяйствующих субъектов должны появиться рубрики «Онлайн-юридическая клиника». В этих разделах будет размещена вся правовая информация, касающаяся деятельности организации и регламентирующая построения ее взаимоотношений с другими лицами.

Особый акцент будет сделан на обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан в деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих органов.

Источник