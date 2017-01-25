Cisco Spark: весь функционал для совещаний в одном решении

Cisco представила новую версию решения для совместной работы Cisco Spark, применение которого благодаря интеграции телефонии, видео- и чат-технологий повышает гибкость и эффективность рабочих встреч. Cisco Spark — облачный сервис, распространяемый по подписке.

Самой популярной формой совместной работы остаются рабочие совещания ‒ как реальные, так и виртуальные. В то же время из-за отсутствия удобных инструментов и базовых технологий, начиная от планирования и подготовки и заканчивая собственно проведением совещаний и реализацией дальнейших шагов, эффективность рабочих встреч сегодня зачастую оставляет желать лучшего. Именно на этом и сосредоточили свое внимание разработчики Cisco Spark, создав платформу для совместной работы до, во время и после рабочих совещаний.

По данным исследования, проведенного в 2016 г. журналом Harvard Business Review, 72% бизнес-руководителей считают, что за последние два года выросла роль эффективности командных коммуникаций. 68% респондентов также отметили нарастание важности сотрудничества с внешними контрагентами, включая партнеров, поставщиков, заказчиков и консультантов, а также с коллегами на других площадках. Чаще остальных упоминаются такие недостатки популярных средств совместной работы, как отсутствие интеграции с бизнес-процессами (38%), отсутствие координации со стилем работы пользователей (35%) и, как следствие, недостаточное применение таких средств пользователями (44%). Основой следующего поколения средств совместной работы станут облачные технологии, поддержка мобильности и открытость для интеграции различных рабочих процессов. В период 2016-2020 гг. ожидается удвоение мирового рынка средств совместной работы, который достигнет объема 50 млрд долларов.

Новые функции Spark

Cisco Spark объединяет в одном приложении разные коммуникационные каналы (чат, телефонная и видеосвязь) и средства совместного использования контента. Приложение не зависит от устройств и операционных систем и функционирует на платформах Windows, macOS, iOS, Android, а также в качестве веб-клиента. Для интеграции с другими приложениями используются открытые интерфейсы прикладного программирования (API) и боты. Множество интегрированных приложений, включая Box, Dropbox, GitHub, Google Drive, Jira, OneDrive, Salesforce Alerts, Twitter, SmartSheet, Splunk, а также различные средства перевода и словари можно найти на сайте https://depot.ciscospark.com.

Приложение Cisco Spark получило новый стиль оформления, который основан на различных видах деятельности пользователей (activities). На панели инструментов в рабочем пространстве (Space) можно легко выбрать необходимое действие — сообщение, встреча, вызов, совместная работа на интерактивной белой доске (Whireboard), обмен файлами, поиск людей.

— Рабочий процесс на основе видов деятельности будет одинаков на всех устройствах (настольный компьютер, мобильный телефон, планшет или Cisco Spark Board). Умеющий обращаться с одним устройством пользователь сможет работать и на остальных.

— Предусмотрена возможность совместной работы на интерактивной доске, даже если ни у одного из пользователей нет специализированного устройства

Cisco Spark Board. Этот функционал встроен непосредственно в приложения

Cisco Spark.

— После того как пользователь запланирует совещание, приложение создаст рабочее пространство, где можно определить повестку дня, пригласить тех или иных участников, обмениваться контентом и общаться в чатах.

Новинка: Cisco Spark Board

Cisco Spark Board — это многофункциональное устройство (3-в-1), позволяющее упорядочить работу в конференц-залах и соединить физические пространства с виртуальными, где выполняется немалая часть работы.

1. Демонстрация удаленного рабочего стола

Показ своего рабочего стола в незнакомой обстановке может вылиться в немалую проблему. Найдется ли нужный кабель? Не придется ли карабкаться на стол, чтобы справиться с закрепленным на потолке проектором? Теперь беспокоиться не о чем. Достаточно подойти к любому устройству Cisco Spark Board, где бы оно ни находилось и кому бы ни принадлежало, — и вот он, ваш экран. Cisco Spark Board распознает приближающихся пользователей, а точнее, их мобильные устройства, с помощью технологии Cisco Spark Proximity (комплекс функций, которые активируются в момент приближения). При этом не требуется настройка сетевых соединений или наличия Bluetooth. Все управление осуществляется с персонального компьютера (PC, Mac), планшета или мобильного устройства. Показ удаленного рабочего стола с помощью такой технологии просто работает.

2. Интерактивная белая доска для всей команды

Визуализация и работа на интерактивных досках иногда рождает самые перспективные идеи. Но этого не всегда бывает достаточно. Практически единственный способ сохранить свою работу — сделать фото доски. Но фото вряд ли поможет, если позже потребуется вернуться на несколько шагов назад и внести те или иные исправления. В последнее время предпринимались попытки решить эти проблемы с помощью цифровых интерактивных досок, но пользоваться ими было довольно сложно, и большого распространения они не получили.

Cisco Spark Board предоставляет возможность совместного использования, редактирования и хранения контента.

Основные возможности

— Если вас нет в рабочей комнате, это не проблема. Внести свои поправки можно в реальном времени даже с мобильного телефона. При этом одновременно пользоваться интерактивной доской могут все участники, у которых установлено приложение Cisco Spark.

— Вся работа автоматически сохраняется в групповом хранилище общего пользования. Устали? Сделайте перерыв и начните потом с того места, где вы остановились.

— Хотите продемонстрировать всем вашу работу с интерактивной доской на видеоконференции? Такая возможность предусмотрена.

— Благодаря ведущей в отрасли технологии шифрования Cisco Spark, все ваши действия надежно защищены от любопытных глаз.

3. Высококачественный звук и видео

Сегодня большинство переговорных оснащено лишь старомодным телефоном. Cisco Spark Board, благодаря высококачественной передаче звука и изображения, а также с учетом привлекательной цены делает современные технологии доступными для каждой переговорной комнаты. Камера с разрешением 4K дает широкий обзор помещения, не внося искажений. Микрофонный массив обеспечивает кристально чистую передачу речи удаленным участникам. Вся установка ограничивается креплением к стене и подключением двух кабелей — электропитания и Ethernet.

Cisco Spark Meetings

Каждое совещание – это один из этапов длительного пути совместной работы. Для поддержки целостности взаимодействия разработано решение Cisco Spark Meetings. Благодаря интеграции наиболее востребованного функционала лидирующего сервиса конференций Cisco WebEx, происходит расширение границ привычного совещания. Платформа Cisco Spark обеспечивает необходимый для предприятия уровень безопасности и надежности.

Источник: пресс-релиз компании