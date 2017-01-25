«Правительство глазами детей» на английском языке

25 января 2017 года в рамках Правительственного портала Республики Узбекистан в сети Интернет запущен веб-сайт «Правительство глазами детей» (www.kids.gov.uz) на английском языке.

В целях кардинального совершенствования системы обучения подрастающего поколения иностранным языкам, подготовки специалистов, свободно владеющих ими, путем внедрения передовых методов преподавания с использованием современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «Узинфоком», веб-сайт «Правительство глазами детей» (www.kids.gov.uz) продолжила свою деятельность на английском языке.

Напоминаем, что данный веб-сайт «Правительство глазами детей» разработан в связи с провозглашением в Республике Узбекистан 2016 года «Годом здоровой матери и ребенка», а также в целях логического продолжения проводимой широкомасштабной работы по внедрению в практику передовых информационно-коммуникационных технологий, ознакомления детей с понятиями «Государство» и «Правительство», предоставления общей информации об Узбекистане, а также формирования у детей правовых знаний.

Данный веб-сайт «Правительство глазами детей» был разработан Центром развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «Узинфоком» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан и запушен 13 июня 2016 года.

Также веб-сайтом могут пользоваться учащиеся классов начального образования, так как в нем представлена общая информация об Узбекистане и структуре правительства Республики с иллюстрациями на доступном детям языке.

Надеемся, что данный веб-сайт будет способствовать обогащению их знаний и понятий «Государство» и «Правительство».

Источник: пресс-релиз