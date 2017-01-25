Прошёл третий день медиа-недели

25 января в столичной гостинице «International Hotel Tashkent» (Crystall Ball Room) продолжает свою работу Медиа- неделя. В центре внимания экспертов, журналистов, представителей органов государственной власти, общественных организаций, представителей дипломатического корпуса – детальное освещение проекта указа Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и содействие вовлечению большего числа узбекистанцев в его обсуждение.

Спикеры презентовали третье из пяти направлений, обозначенных в проекте документа – «Приоритетные направления развития и либерализации экономики». Оно направленно на повышение конкурентоспособности и открытости, обеспечение свободы экономической деятельности, укрепление макроэкономической стабильности и сохранение темпов экономического роста, модернизацию и активную диверсификацию ведущих отраслей экономики, коренное реформирование финансово-банковской сферы, всемерную защиту частной собственности и предпринимательства, расширение внешнеэкономических связей, активное привлечение иностранных инвестиций, эффективное развитие туризма, проведение структурных преобразований в сельском хозяйстве.

Как отметил ректор Налоговой Академии, Заместитель председателя налогового комитета Республики Узбекистан Эркин Гадоев, одной из основных задач данного направления является дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики и самое важное это развитие и поддержка сельского хозяйства. Особое внимание будет уделено развитию малого бизнеса и предпринимательства.

В свою очередь заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан, Джахангир Абдурасулов, рассказал о нескольких разделах данного направления, в которые входят:

комплексная работа по налаживанию сотрудничества с международными партнерами, привлечение зарубежных инвестиций, повышение рейтинга существующих узбекских компаний;

поэтапное внедрение передовых рыночных механизмов валютного регулирования, формирования курса национальной валюты, обеспечивающих ее свободную конвертируемость.

Отметим, что цель стратегии, рассчитанной на 2017−2021 годы, — коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Заместитель начальника управления департамента при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Вячеслав Пак, дал обзор о взаимосвязи и важной роли органов прокуратуры в дальнейшем развитии предпринимательской деятельности. И как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев 7 января в преддверии Дня работников органов прокуратуры, если предприниматель будет богатым, то богатым будет и государство. В этой связи необходимо создать широкие условия для деловых людей. Прокурор должен помогать и поддерживать предпринимателей.

Напомним, Медиа-неделя проходит с 23 по 27 января. В течение 5 дней у участников есть возможность обменяться мнениями, объяснить и разъяснить суть и значение мер, предусмотренных Стратегией.

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