Разрешение на бурение скважин на воду
25 января 2017
Рубрика: Интернет и сети, Новости. Тэги: Интернет и сети, Узнет
Автор: Администратор сайта.
Новая интерактивная услуга от Государственного комитета Республики Узбекистан по охране природы позволяет физическим и юридическим лицам подать электронное заявление на получение разрешения на бурение скважин на воду.
Заявителю необходимо c электронным заявлением, прикрепить необходимые документы согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 04.08.2014 г. №214 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на бурение скважин на воду». Услуга оказывается на бесплатной основе.
Разрешение на бурение скважин на воду выдается в течение 15 рабочих дней со дня получения документов от заявителя.
Результатом данной услуги является уведомление заявителя о выдаче разрешения на бурение скважин на воду или обоснованный отказ.
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