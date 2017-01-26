Intel представляет Compute Card – платформу в формате банковской карты

Intel представляет новую модульную вычислительную платформу, получившую название Intel® Compute Card. Кроме того, корпорация назвала партнёров, с которыми планируется проведение совместной работы над развитием экосистемы решений, построенных на базе Intel Compute Card. Intel является лидером в разработке новых технологий, помогающих использовать преимущества Интернета вещей, создавая новые интеллектуальные и подключаемые к сети устройства. Платформа Intel Compute Card создаётся именно с этой целью и призвана изменить представления о том, как в будущих устройствах будут интегрированы и использованы вычислительные, а также сетевые функции.

Платформа Intel Compute Card содержит в себе все элементы полноценного компьютера, включая систему на кристалле Intel, память, систему хранения данных, модули беспроводной передачи, а также гибкие возможности ввод/вывода, что позволяет производителям оптимизировать платформу под конкретные задачи. На её базе можно создавать самые различные решения, начиная с интерактивных холодильников и информационных киосков и заканчивая камерами безопасности и IoT шлюзами. Производителям достаточно предусмотреть стандартный слот для подключения Intel Compute Card в своих устройствах и затем воспользоваться наиболее подходящим модулем Intel Compute Card, который бы удовлетворял их требованиям в отношении производительности и цены. Всё это позволяет сэкономить время и ресурсы, необходимые для проектирования и валидации вычислительных блоков, а также способствует ускорению инноваций, позволяя использовать потенциал вычислений в ещё более широком спектре устройств.

Intel сотрудничает с большим количеством партнёров, которые разделяют наше мнение о том, что платформа Intel Compute Card способна уже в ближайшее время в корне изменить подходы, используемые сегодня в отрасли для проектирования и производства самых различных решений. Эти партнёры работают над созданием решений, которые позволяют использовать преимущества упрощённого дизайна, удобного обслуживания и возможности модернизации силами пользователей, которые доступны в платформе Intel Compute Card. Корпорация Intel гордится сотрудничеством с ведущими глобальными компаниями, включая Dell, HP, Lenovo и Sharp, и надеется, что это сотрудничество поможет воплотить инновационные идеи в жизнь. Кроме того, Intel взаимодействует с различными партнёрами на региональном уровне, которые хотели бы представить эти уникальные решения на локальных рынках. Среди этих партнёров можно назвать такие компании как Seneca Data, InFocus, DTx, TabletKiosk и Pasuntech.

Платформа Intel Compute Card ожидается к середине 2017 года и будет представлена моделями с различными процессорами, в том числе с новейшими процессорами Intel® Core™ 7-го поколения. Более подробную информацию и новости о платформе Intel Compute Card можно получить на сайте www.intel.com/ComputeCard.

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