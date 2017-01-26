Обсуждения проекта Стратегии действий: ни одно предложение не останется без внимания

Четвертый день медиа-недели стал особенно популярным среди участников медиа-недели. На повестке дня – «Приоритетные направления социальной сферы». Будет ли проезд для пенсионеров бесплатным? Каким образом принимаются здания в эксплуатацию, если они не доступны для инвалидов-колясочников? Сохранится ли размер пенсии в 100%-ом объеме для работающих представителей старшего поколения? Одно из самых масштабных направлений проекта Стратегии действий вызвало шквал вопросов и предложений.

В частности, было отмечено, что в настоящее время рассматривается постановление о предоставлении бесплатного проезда для пенсионеров. А также сохранение пенсии для работающих пенсионеров. Реализуется комплекс программ по благоустройству улиц и обеспечению пандусов заведения и организации.

Наболевшим был вопрос от представителей людей с ограниченными возможностями здоровья о том, что большинство зданий не обеспечены пандусами, таким образом они становятся не доступными для инвалидов. На что спикеры ответили, что данный вопрос актуален и в скором времени будет решен в соответствии с пунктом стратегии действий по обеспечению обязательных социальных гарантий населению, усилению социальной защиты уязвимых слоев населения и государственной поддержки пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями, улучшению социального обслуживания, развитию государственно-частного партнерства

в предоставлении социальных услуг населению.

Проектом стратегии предусмотрена реализация целевых программ по строительству доступного жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры, обеспечивающих улучшение условий жизни населения:

дальнейшее улучшение жилищных условий населения, прежде всего молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и другим категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления ипотечных кредитов на льготных условиях и строительства доступного жилья

в городах и сельской местности. В этом направлении было высказано предложение об обновлении архитектурного облика типовых домов, которые уже построены в регионах, с целью разнообразить общий вид и фасад.

В процессе обсуждений были высказаны предложения о создании волонтерской деятельности, волонтерского движения. В частности, организация занятий спортом со спортсменами в качестве тренеров-пенсионеров, которые ведут здоровый активный образ жизни и которые обладают возможностью передать свой опыт, научить. Предложение также принято к сведению.

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