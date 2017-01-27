FUTBOL TV – долгожданный телеканал болельщиков!

Учитывая пожелания многомиллионной аудитории поклонников футбола и большой интерес болельщиков Узбекистана к этому виду спорта, UZREPORT TV создал новый специализированный телеканал FUTBOL TV.

На заседании Межведомственного Координационного Комитета при Кабинете Министров Республики Узбекистан было принято решение о выдаче лицензии телеканалу FUTBOL TV.

Как известно, телеканал UZREPORT TV приобрел эксклюзивные права на трансляцию в Узбекистане игр Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, Английской Премьер-лиги и чемпионата Испании и в настоящее время в прямом эфире демонстрирует матчи этих соревнований.

После запуска FUTBOL TV на телеканале UZREPORT TV трансляция футбольных игр не прекратится. Интересные встречи разных чемпионатов, которые начнутся в одно и то же время, будут параллельно транслироваться на телеканале FUTBOL TV и на телеканале UZREPORT TV.

Также на телеканале FUTBOL TV матчи будут демонстрироваться в прямом эфире, в записи и повторно. Кроме этого, предусмотрен показ интересных передач про футбол.

В настоящее время идет оформление лицензии телеканала FUTBOL TV и осуществлеятся технически-организационные работы.

Как только коллектив телеканала UZREPORT TV завершит организационные вопросы, будет запущен телеканал FUTBOL TV и у поклонников футбола появится возможность наслаждаться самыми интересными матчами игры миллионов.

Телеканал FUTBOL TV будет вещаться по всему Узбекистану.

Запуск телеканала FUTBOL TV запланирован на март текущего года. Точная дата будет объявлена отдельно.

UZREPORT TV – сюрпризы продолжаются! И это ещё не всё…

Источник: пресс-релиз