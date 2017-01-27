IUT и ЮНЕСКО обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Сарвар Бабаходжаев провел переговоры с главой Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане Кристой Пиккат.

В ходе встречи Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев ознакомил гостью с деятельностью университета по подготовке кадров в сфере информационных технологий и логистики.

В свою очередь, г-жа Криста Пиккат поделилась информацией о работе Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы привлечения молодежи к образованию с помощью информационных технологий. Г-жа Пиккат, в частности, рассказала о проектах, которые реализуются в разных странах мира и направлены на привлечение молодых людей к образованию.

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопрос сотрудничества в сфере обучению молодежи Узбекистана по мобильному программированию и разработке мобильных приложений.

Представители IUT и ЮНЕСКО договорились продолжить обсуждения по запуску совместных проектов, которые будут направлены на широкое привлечение молодежи к получению знаний. Было отмечено, что такие проекты помогут молодым людям повысить свой потенциал и найти свое место в обществе.

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Источник: пресс-релиз