Основатель независимости Узбекистана

Сегодня в музее истории связи Узбекистана состоялось культурно-просветительское мероприятие в честь 30 января – дня рождения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Мероприятие было организовано Республиканским советом профсоюзов работников информационных технологий и массовых коммуникаций Узбекистана.

Выступившие на мероприятии отметили великие заслуги Первого Президента Узбекистана в обретении национальной независимости, обеспечении мирной и благополучной жизни народа, огромными успехами и достижениями в социально-экономической и культурно-просветительской сферах.

Также отмечалось, что Ислам Каримов уделял особое внимание развитию информационно-коммуникационных технологий и всемерной поддержке и стимулированию работников сферы информационных технологий и коммуникаций. При его руководстве было принято 11 законов Республики Узбекистан, более 80 постановлений и распоряжений Президента, направленных на развитие отрасли и внедрение информационных технологий во все сферы экономики и социальной жизни.

Первый Президент нашей страны Ислам Каримов навсегда останется в наших сердцах как благородная, решительная личность, истинный патриот, посвятивший всю свою жизнь развитию и процветанию Родины.

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