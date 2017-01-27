Представители NEC посетили IUT

Глава Представительства компании NEC (Япония) в Узбекистане Кожи Накамура посетил Университет Инха в г. Ташкенте (IUT).

В ходе визита в IUT Кожи Накамуру сопровождали другие представители японской компании и партнерских компаний. Отметим, что японская компания принимает участие в нескольких проектов в сфере информационных технологий в Узбекистане.

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев поприветствовал делегацию NEC и рассказал об истории создания университета и его деятельности по подготовке высококвалифицированных кадров.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы установления сотрудничества между IUT и NEC. В частности, представители японской компании предложили внедрить решения по управлению некоторых процессов вуза на базе технологий NEC.

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