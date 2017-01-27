В Ташкенте прошел круглый стол по обсуждению проекта Стратегии действий

27 января в столичной гостинице «International Hotel Tashkent» (Crystall Ball Room) в рамках медиа-недели состоялся международный круглый стол. В центре внимания экспертов, журналистов, представителей дипломатического корпуса, органов государственной власти, общественных организаций, крупных зарубежных инвесторов в Узбекистане – обсуждение проекта Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, разработанной по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева.

В ходе мероприятия спикеры по каждым из пяти приоритетных направлений проекта Стратегии действий подвели итоги пяти дневных всеобщих обсуждений, также были продемонстрированы видео-ролики о ходе работы медиа-недели.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Узбекистане Ю.Савченко, открытый диалог с народом дает возможность более комплексно подойти к принятию такого важного документа. И то, что обсуждалось и предлагалось народом будет отражено в Стратегии действий развития Узбекистана в ближайшие пять лет.

Руководитель делегации Евросоюза в Узбекистане Э. Стипрайс в своем выступлении подчеркнул, что проект Стратегии действий развития Узбекистана – это прежде всего ответственность нашего народа, а выполнение и реализация ее лежит на плечах каждого гражданина Республики. Также Э. Стипрайс отметил, что Узбекистан играет важную роль в обеспечение социально-экономического развития Центральной Азии.

Отметим, что медиа-неделя по общественным обсуждениям проекта Стратегии действий Узбекистана на следующие пять лет, проходила с 23 по 27 января этого года. Основной целью мероприятия стало комплексное изучение актуальных и волнующих население республики вопросов, получение комментариев, мнений и предложений широких слоёв общества, экспертов.

Мероприятие привлекло экспертное и журналистское сообщество, широкие слои населения, молодежь страны, которые смогли активно участвовать в обсуждениях. Для это были использованы возможности Интернета, социальных сетей и мессенджеров, соц.опросов, онлайн подключений из регионов, где на базе негосударственных телестудий были созданы аналогичные медиа-площадки. Использование мультимедийных технологий позволило охватить широкие слои населения страны и привлечь их к активному участию всеобщего обсуждения проекта Стратегии действий. Процесс презентации, открытые обсуждения, обмен мнениями и живые дискуссии могли видеть зрители телеканала «Mening Yurtim» («МУ5»), а также телеканала UzReport TV в формате ток-шоу и информационных материалов.

Организаторы и партнеры мероприятия: НАЭСМИ, Министерство иностранных дел Узбекистана, Сенат и Законодательная палата Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, ИА «Uzbekistan Today», ИА «Uzreport», телеканал «Mening Yurtim», ПРООН в Узбекистане, Региональное представительство Фонда им. К.Аденауэра по Центральной Азии, Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане, КП ОБСЕ в Узбекистане и др.

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