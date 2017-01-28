Международный день защиты персональных данных

Ежегодно 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (DataProtectionDay) в котором, освещаются, и проводятся мероприятия по повышению уровня информированности и активного содействия в защите конфиденциальности данных, прежде всего личного характера, а также распространение передового опыта и наработок в этом плане по всему миру.

На сегодняшний день защита персональных данных является приоритетной задачей во всем мире, в том числе и в нашей республике.

Согласно национальному стандарту, «персональной информацией» является информация о гражданах страны или организациях, затрагивающих их интересы, распространение которой возможно лишь в случае согласия на это соответствующих лиц или организаций.

В статье 13 Закона Республики Узбекистан «Об информатизации» говорится, что информация о персональных данных физических лиц относится к категории конфиденциальной и вследствие этого, Законом Республики Узбекистан «О принципах и гарантиях свободы информации» определено, что не допускается сбор, хранение, обработка, распространение и использование информации о частной жизни, а равно информации, нарушающей тайну частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица без его согласия, кроме случаев, установленных законодательством.

Юридические и физические лица, получающие, владеющие и использующие информацию о гражданах, несут предусмотренную законом ответственность за нарушение порядка использования этой информации.

Также в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» государственные органы, оказывающие электронные государственные услуги, принимают необходимые организационно-технические меры по обеспечению защиты и предотвращению несанкционированного доступа к персональным данным, а также к сведениям, составляющим государственные секреты или иную охраняемую законом тайну. Ввиду этого, персональные данные, хранящиеся в информационных системах и информационных ресурсах государственных органов, оказывающих электронные государственные услуги, используются для обработки, передачи и получения с согласия заявителя, к которому они относятся, за исключением случаев, установленных законодательством.

Необходимость обеспечения безопасности персональных данных в наше время объективная реальность. Информация о человеке всегда имела большую ценность, но сегодня она превратилась в самый дорогой товар. Информация в руках мошенника превращается в орудие преступления, в руках уволенного сотрудника – в средство мщения, в руках инсайдера – товар для продажи конкуренту. Именно поэтому персональные данные нуждаются в самой серьезной защите. В этом плане каждому из нас следует соблюдать простые меры защиты для поддержания стабильного уровня защищенности персональных данных в повседневной жизни.

Центр обеспечения информационной безопасности в свою очередь участвует в разработке проектов нормативных и методических документов, регламентирующих работу защиты персональной информации, а также положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов по защите информации и проверке выполнения требований межотраслевых и отраслевых нормативных документов защиты персональной информации.

В заключение стоит сказать, что применение определенных мер безопасности становится залогом качественной защиты персональных данных, недопущения их утраты, незаконной модификации или распространения.

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