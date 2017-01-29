Информационная безопасность для организаций
29 января 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
В учебном центре UZINFOCOM STUDY прошли занятия по информационной безопасности для сотрудников государственных организаций. Преподаватель — представитель Центра обеспечения информационной безопасности при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. По окончанию курсов слушатели прошли тестирование и получили сертификаты.
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