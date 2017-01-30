АК «Узбектелеком» даёт разъяснения

В связи с увеличением обращений пользователей услуги Интернет и жалоб на несанкционированный расход внешнего трафика в зоне TAS-IX, АК «Узбектелеком» извещает, что по результатам всестороннего изучения указанной проблемы возникающей у абонентов, в большинстве случаев выявлены следующие причины:

Определенные сайты TAS-IX содержат ссылки рекламного и иного характера (например: видео или иной контент) не входящие в зону TAS-IX. Соответственно, при обращении абонентов по данным ссылкам, требующих внешнего трафика, стоимость услуг тарифицируется в установленном порядке. Абоненты используют для загрузки файлов в сети TAS-IX программу UTorrent, без соответствующей IP-фильтрации, что приводит к загрузке файлов с IP-адресов, не входящих в зону TAS-IX. Также часть исходящего трафика при использовании программы UTorrent проходит через IP-адреса не входящие в зону TAS-IX, что аналогичным образом приводит к расходу внешнего трафика абонентов. При этом, напоминаем, что АК «Узбектелеком», предоставляющая услуги абонентского доступа не несет ответственности за содержание и актуальность IP-фильтров используемых для программы UTorrent, которые были получены из различных сторонних источников. Несоответствие этих фильтров с актуальными данными, также приводит к расходу внешнего трафика у абонентов. Абоненты посещают рекламные ссылки, размещенные на сайтах TAS-IX, которые не находятся в зоне TAS-IX. Многие пользователи ошибочно полагают, что какой-либо сайт или ресурс, имеющий аббревиатуру домена«.UZ», обязательно находится на территории Республики Узбекистан. Однако, не всегда ресурс с указанным окончанием , может географически находиться на территории Узбекистана, и тем более в условной зоне TAS-IX. Компьютер пользователя, возможно, поражен вирусной программой, которая санкционирует расход внешнего трафика, без ведома владельца компьютера. В связи с этим рекомендуется пользоваться сертифицированной антивирусной программой и своевременно обновлять базы данных. При этом необходимо помнить о том, что при обновлении антивирусных баз данных расходует внешний трафик. Многие установленные приложения на устройствах клиентов (ПК, смартфон, планшет и т.д.) имеют функции автоматического обновления. Это также приводит к расходу внешнего трафика. Рекомендуется назначать разрешения на работу приложений и их обращение к серверам обновлений. Абоненты, получающие услуги Интернет по технологии Wi-Fi доступа, могут подвергнуться несанкционированному отбору трафика со стороны лиц, осуществивших взлом и незаконное подключение к беспроводной сети передачи данных клиента. Учитывая данный факт, необходимо контролировать состояние домашней сети беспроводного доступа, организованной по технологи Wi-Fi. Спам, приходящий на электронную почту абонента, которая организована на почтовом сервере в зоне TAS-IX, расходует внешний трафик.

Дополнительная информация: Техническими специалистами АК «Узбектелеком» на регулярной основе осуществляется мониторинг состояния сети телекоммуникаций. При выявлении других, не указанных в документе проблем указанного характера, список рекомендаций будет своевременно дополняться.

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