Для развития сотрудничества в вопросах применения современных ИКТ в деятельности GM Uzbekistan

GM Uzbekistan, Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий «UZINFOCOM», Университет Инха в Ташкенте, Ташкентский университет информационных технологий и Туринский политехнический университетом в Ташкенте подписали Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум предусматривает, в первую очередь, сотрудничество в вопросах развития применения современных информационных и коммуникационных технологий в деятельности GM Uzbekistan, связанной с реализацией автомобилей и оказанием послепродажных услуг, а также совместной реализации проекта по внедрению интерактивных онлайн-услуг для населения и субъектов предпринимательства. Данное сотрудничество позволит GM Uzbekistan улучшить качество предоставляемых услуг и устранить имеющиеся проблемы в обслуживании клиентов путем внедрения инновационных решений.

В частности, стороны намерены разработать и запустить специальный проект, который позволит покупателям автомобилей GM Uzbekistan легко находить официальных дилеров компании и сервисные центры, а также оставлять свои отзывы по качеству обслуживания или существующим проблемам, что впоследствии позволит перейти к организации системы онлайн-продаж.

Одним из неотъемлемых направлений сотрудничества будет также усиление работы по связям с общественностью. GM Uzbekistan реализует ряд проектов по улучшению качества выпускаемой продукции, но, к сожалению, общественность не всегда осведомлена о проводимых работах. В рамках данного сотрудничества стороны наладят канал связи с конечными потребителями для информирования о проводимых работах по улучшению продукции и в целом деятельности GM Uzbekistan.

Отметим, что для реализации проектов в рамках меморандума будут привлечены студенты вышеуказанных вузов. На первом этапе сотрудничества студенты будут привлечены в качестве стажеров, а по итогам стажировки наиболее отличившихся пригласят на работу в компанию GM Uzbekistan.

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