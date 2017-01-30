Исследование Intel Security выявило новые вызовы, с которыми сталкиваются современные семьи по мере проникновения сетевых технологий в повседневную жизнь

По оценкам современных родителей, находясь дома, они проводят с цифровыми устройствами не меньше времени, чем за личным общением с членами семьи.

76% родителей разрешают своим детям перед сном пользоваться в кровати устройствами с доступом в Интернет;

Только 23% родителей используют специальные программы для отслеживания того, как их дети используют свои мобильные устройства;

36% родителей признались, что дети начинают ревновать их к мобильным устройствам.

Подразделение Intel Security опубликовало результаты недавнего глобального исследования «Влияние активного развития сетевых технологий на жизнь современных семей» (New Family Dynamics in a Connected World). Авторы исследования изучили, как современные цифровые технологии влияют на атмосферу в доме и образ жизни семей. Результаты исследования выявили спрос на простые в использовании технологические решения, позволяющие родителям управлять доступом в Интернет в пределах дома. Подобные решения должны решать широкий спектр задач – от блокировки сомнительных сайтов и учёта времени, которое пользователи проводят перед экраном мобильных устройств, до возможности полного отключения интернет-соединения с заданной периодичностью.

Сегодня мы наблюдаем растущую популярность «умных» домов и домашних устройств с подключением к Интернету. По оценкам Gartner, «к 2020 году в мире будет работать более 10.5 миллиардов домашних сетевых устройств». Эта тенденция приносит с собой потенциальные риски, связанные с обеспечением информационной безопасности домашних устройств и защитой персональных данных. Новое поколение подключенных устройств, безусловно, открывает перед пользователями новые возможности. Однако есть и негативные аспекты инновационных решений, которые могут сказаться на отношениях в семье.

«Современные пользователи с большим энтузиазмом воспринимают новые удобства, возникающие по мере развития технологий. При этом необходимо понимать, что любое слабое звено в составе «умного» дома способно внести существенный дискомфорт в жизнь потребителей, — отметил Гэри Дэвис (Gary Davis), главный евангелист Intel Security по вопросам клиентской безопасности. — Мы должны предоставить родителям возможность полного контроля над использованием цифровых устройств в семье. Применение подходящих инструментов для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных поможет потребителям чувствовать себя более комфортно и спокойно наслаждаться всеми преимуществами жизни в «умных» домах».

Существующие методы контроля не успевают за развитием технологий

Осознавая множество рисков, которые потенциально формируют новый цифровой стиль жизни, родители всё ещё пользуются устаревшими методами контроля над тем, как их дети используют мобильные устройства. 35% современных родителей предпочитают прятать мобильные устройства от детей и выдавать их только по мере необходимости, и лишь 23% опрошенных используют программные продукты для мониторинга поведения детей в онлайне.

80% родителей опасаются, что их дети могут стать жертвой сетевых злоумышленников.

Современные сценарии использования мобильных устройств вызывают новые опасения у родителей

Процесс укладывания детей в постель существенно изменился после появления в доме смартфонов и планшетов. Сегодня 76% родителей разрешают своим детям перед сном пользоваться устройствами с онлайн доступом.

При этом родителей беспокоит не только то, чем их дети занимаются в сети, но и сколько времени они проводят перед экраном мобильных устройств. 48% родителей разрешают детям пользоваться мобильными устройствами 1-2 часа в день, а 20% — менее часа.

К сожалению, родители просто не в состоянии всегда находиться дома и лично контролировать время использования мобильных устройств. 34% родителей находили подтверждения посещения их детьми неподобающих сайтов.

32% респондентов признались, что им уже неоднократно приходилось вступать в споры с детьми по поводу использования мобильных устройств перед сном.

Стоит также обратить внимание, что не только дети слишком много времени проводят за мобильными устройствами. Примерно 36% родителей признались, что дети начинают ревновать их из-за слишком частого использования гаджетов.

Отличная новость: родители уже сегодня обсуждают со своими детьми безопасное поведение в Интернет

Родители осознают всю важность обсуждения с детьми потенциальных угроз, связанных с использованием сетей. Примерно 85% родителей уже в какой-либо форме пытались рассказать детям о возможных проблемах.

Полезные советы, которые помогут вам в этом году защитить членов семьи от возможных сетевых угроз

Чтобы обезопасить семью в условиях активно развивающегося сетевого общества, подразделение Intel Security подготовило несколько полезных советов для родителей:

Начинайте обсуждать вопросы безопасности как можно раньше. Своевременно начав обсуждать с детьми правила поведения в Интернете, вы сможете избежать конфликтных ситуаций по мере их взросления. Если ваши дети ещё маленькие, начните с простых правил, например, «не открывать электронные письма от незнакомцев». Безопасное поведение в Интернет должно стать привычкой.

Своевременно начав обсуждать с детьми правила поведения в Интернете, вы сможете избежать конфликтных ситуаций по мере их взросления. Если ваши дети ещё маленькие, начните с простых правил, например, «не открывать электронные письма от незнакомцев». Безопасное поведение в Интернет должно стать привычкой. Будьте хорошим примером. Часто мы сами слишком увлекаемся мобильными устройствами, а детям свойственно копировать привычки родителей – как хорошие, так и плохие. Будьте хорошим примером для своих детей и не сидите в социальных сетях всё свободное время дома. Убирайте телефон подальше, когда обедаете или играете с детьми.

Опасайтесь незнакомцев. Многие современные дети уже с рождения привыкли видеть вокруг себя мобильные устройства, не осознавая при этом потенциальных рисков, связанных с поведением в сети. У детей может сложиться ложное ощущение безопасности, и они легко могут стать жертвой сетевых злоумышленников, которые часто притворяются детьми или подростками. Причём подобная опасность существует не только в рамках социальных сетей. Аналогичные угрозы могут возникать и при использовании таких популярных сервисов, как Uber, Lyft или Craigslist. Расскажите своим детям о том, что в сети могут быть люди, выдающие себя за других, и научите их не принимать запросы на добавление в друзья от незнакомцев.

Многие современные дети уже с рождения привыкли видеть вокруг себя мобильные устройства, не осознавая при этом потенциальных рисков, связанных с поведением в сети. У детей может сложиться ложное ощущение безопасности, и они легко могут стать жертвой сетевых злоумышленников, которые часто притворяются детьми или подростками. Причём подобная опасность существует не только в рамках социальных сетей. Аналогичные угрозы могут возникать и при использовании таких популярных сервисов, как Uber, Lyft или Craigslist. Расскажите своим детям о том, что в сети могут быть люди, выдающие себя за других, и научите их не принимать запросы на добавление в друзья от незнакомцев. Возьмите домашнюю сеть под полный контроль. Все устройства в доме получают доступ в Интернет посредством домашней сети. Новые технологические решения, такие как McAfee Secure Home Platform, позволяют легко контролировать использование мобильных устройств в домашней сети и защищать их от злоумышленников. Родителям предоставляется возможность устанавливать различные ограничения для своих детей, исходя из индивидуальных предпочтений.

Источник