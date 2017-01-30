Исследование Intel Security выявило новые вызовы, с которыми сталкиваются современные семьи по мере проникновения сетевых технологий в повседневную жизнь
30 января 2017
Рубрика: Новости Intel. Тэги: Intel
Автор: Редакция журнала.
По оценкам современных родителей, находясь дома, они проводят с цифровыми устройствами не меньше времени, чем за личным общением с членами семьи.
- 76% родителей разрешают своим детям перед сном пользоваться в кровати устройствами с доступом в Интернет;
- Только 23% родителей используют специальные программы для отслеживания того, как их дети используют свои мобильные устройства;
- 36% родителей признались, что дети начинают ревновать их к мобильным устройствам.
Подразделение Intel Security опубликовало результаты недавнего глобального исследования «Влияние активного развития сетевых технологий на жизнь современных семей» (New Family Dynamics in a Connected World). Авторы исследования изучили, как современные цифровые технологии влияют на атмосферу в доме и образ жизни семей. Результаты исследования выявили спрос на простые в использовании технологические решения, позволяющие родителям управлять доступом в Интернет в пределах дома. Подобные решения должны решать широкий спектр задач – от блокировки сомнительных сайтов и учёта времени, которое пользователи проводят перед экраном мобильных устройств, до возможности полного отключения интернет-соединения с заданной периодичностью.
Сегодня мы наблюдаем растущую популярность «умных» домов и домашних устройств с подключением к Интернету. По оценкам Gartner, «к 2020 году в мире будет работать более 10.5 миллиардов домашних сетевых устройств». Эта тенденция приносит с собой потенциальные риски, связанные с обеспечением информационной безопасности домашних устройств и защитой персональных данных. Новое поколение подключенных устройств, безусловно, открывает перед пользователями новые возможности. Однако есть и негативные аспекты инновационных решений, которые могут сказаться на отношениях в семье.
«Современные пользователи с большим энтузиазмом воспринимают новые удобства, возникающие по мере развития технологий. При этом необходимо понимать, что любое слабое звено в составе «умного» дома способно внести существенный дискомфорт в жизнь потребителей, — отметил Гэри Дэвис (Gary Davis), главный евангелист Intel Security по вопросам клиентской безопасности. — Мы должны предоставить родителям возможность полного контроля над использованием цифровых устройств в семье. Применение подходящих инструментов для обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных поможет потребителям чувствовать себя более комфортно и спокойно наслаждаться всеми преимуществами жизни в «умных» домах».
Существующие методы контроля не успевают за развитием технологий
- Осознавая множество рисков, которые потенциально формируют новый цифровой стиль жизни, родители всё ещё пользуются устаревшими методами контроля над тем, как их дети используют мобильные устройства. 35% современных родителей предпочитают прятать мобильные устройства от детей и выдавать их только по мере необходимости, и лишь 23% опрошенных используют программные продукты для мониторинга поведения детей в онлайне.
- 80% родителей опасаются, что их дети могут стать жертвой сетевых злоумышленников.
Современные сценарии использования мобильных устройств вызывают новые опасения у родителей
- Процесс укладывания детей в постель существенно изменился после появления в доме смартфонов и планшетов. Сегодня 76% родителей разрешают своим детям перед сном пользоваться устройствами с онлайн доступом.
- При этом родителей беспокоит не только то, чем их дети занимаются в сети, но и сколько времени они проводят перед экраном мобильных устройств. 48% родителей разрешают детям пользоваться мобильными устройствами 1-2 часа в день, а 20% — менее часа.
- К сожалению, родители просто не в состоянии всегда находиться дома и лично контролировать время использования мобильных устройств. 34% родителей находили подтверждения посещения их детьми неподобающих сайтов.
- 32% респондентов признались, что им уже неоднократно приходилось вступать в споры с детьми по поводу использования мобильных устройств перед сном.
- Стоит также обратить внимание, что не только дети слишком много времени проводят за мобильными устройствами. Примерно 36% родителей признались, что дети начинают ревновать их из-за слишком частого использования гаджетов.
Отличная новость: родители уже сегодня обсуждают со своими детьми безопасное поведение в Интернет
- Родители осознают всю важность обсуждения с детьми потенциальных угроз, связанных с использованием сетей. Примерно 85% родителей уже в какой-либо форме пытались рассказать детям о возможных проблемах.
Полезные советы, которые помогут вам в этом году защитить членов семьи от возможных сетевых угроз
Чтобы обезопасить семью в условиях активно развивающегося сетевого общества, подразделение Intel Security подготовило несколько полезных советов для родителей:
- Начинайте обсуждать вопросы безопасности как можно раньше. Своевременно начав обсуждать с детьми правила поведения в Интернете, вы сможете избежать конфликтных ситуаций по мере их взросления. Если ваши дети ещё маленькие, начните с простых правил, например, «не открывать электронные письма от незнакомцев». Безопасное поведение в Интернет должно стать привычкой.
- Будьте хорошим примером. Часто мы сами слишком увлекаемся мобильными устройствами, а детям свойственно копировать привычки родителей – как хорошие, так и плохие. Будьте хорошим примером для своих детей и не сидите в социальных сетях всё свободное время дома. Убирайте телефон подальше, когда обедаете или играете с детьми.
- Опасайтесь незнакомцев. Многие современные дети уже с рождения привыкли видеть вокруг себя мобильные устройства, не осознавая при этом потенциальных рисков, связанных с поведением в сети. У детей может сложиться ложное ощущение безопасности, и они легко могут стать жертвой сетевых злоумышленников, которые часто притворяются детьми или подростками. Причём подобная опасность существует не только в рамках социальных сетей. Аналогичные угрозы могут возникать и при использовании таких популярных сервисов, как Uber, Lyft или Craigslist. Расскажите своим детям о том, что в сети могут быть люди, выдающие себя за других, и научите их не принимать запросы на добавление в друзья от незнакомцев.
- Возьмите домашнюю сеть под полный контроль. Все устройства в доме получают доступ в Интернет посредством домашней сети. Новые технологические решения, такие как McAfee Secure Home Platform, позволяют легко контролировать использование мобильных устройств в домашней сети и защищать их от злоумышленников. Родителям предоставляется возможность устанавливать различные ограничения для своих детей, исходя из индивидуальных предпочтений.