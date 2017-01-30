Объявлен конкурс!

Туринский политехнический университет в городе Ташкенте объявляет конкурс на проектирование, установку и внедрение систем контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения.

В конкурсе могут принять участие организации отвечающие нижеследующим требованиям:

— Наличие лицензий, выданных уполномоченными органами на проектирование, установку и внедрение систем контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения;

— Наличие сертификатов соответствия и таможенных документов на предоставляемые устройства и оборудования;

— Опыт работы не менее 5 лет в сфере проектирования, установки и внедрения систем контроля и управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения в аналогичных организациях (университетах);

При отборе, к участию в конкурсе не допускаются организации и фирмы:

• находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;

• не представившие в установленном порядке все необходимые документы для отбора;

• ненадлежащим образом исполнявшие принятые обязательства по ранее заключенным контрактам с заказчиком;

• учрежденные менее чем за 6 месяцев до объявления конкурса;

• находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком.

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