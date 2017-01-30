Память о Первом Президенте Узбекистана

Сегодня в день рождения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова в Мининфоком состоялось культурно-просветительское мероприятие, в котором с докладом выступил директор Республиканского интернационального культурного центра, награжденный орденом «Меҳнат шуҳрати» Насриддин Мухаммадиев.

На мероприятии было отмечено, что в результате широкомасштабных реформ, реализованных под руководством Первого Президента нашей страны в годы независимости во имя интересов человека осуществилась мечта нашего народа — Узбекистан стал свободной, процветающей страной, обрел свое достойное место в мире.

Также особо отмечалось, что Ислам Каримов в качестве миролюбивого политика, основателя великого государства оставил неизгладимый след в мировой истории. За 25 лет независимости наше государство заняло достойное место в мировом сообществе.

Первый Президент нашей страны навсегда останется в наших сердцах как благородная, решительная личность, истинный патриот, посвятивший всю свою жизнь развитию и процветанию Родины.

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