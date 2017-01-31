Онлайн опрос полезности интерактивных услуг на ЕПИГУ
31 января 2017
Рубрика: Новости.
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Центр развития системы «Электронное правительство» проводит онлайн опрос респондентов на востребованность оказываемых государственных интерактивных услуг на Едином портале интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz  (ЕПИГУ).

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Всем желающим предлагается ответить на 26 вопросов, отметив полезность оказываемых интерактивных государственных услуг.

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