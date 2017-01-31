Онлайн опрос полезности интерактивных услуг на ЕПИГУ
31 января 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Центр развития системы «Электронное правительство» проводит онлайн опрос респондентов на востребованность оказываемых государственных интерактивных услуг на Едином портале интерактивных государственных услуг www.my.gov.uz (ЕПИГУ).
Всем желающим предлагается ответить на 26 вопросов, отметив полезность оказываемых интерактивных государственных услуг.
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