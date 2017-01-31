Открытость и эффективное электронное взаимодействие в обеспечении прав и законных интересов субъектов предпринимательства

Состоялось заседание Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий посвященное обсуждению Проекта Закона «Об Уполномоченном Олий Мажлиса Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства».

Главная цель состоявшегося заседания – анализ подготовленного текста законопроекта на предмет адекватного включения в него норм обеспечения открытости деятельности и эффективного электронного взаимодействия бизнес-омбудсмана, выработка рекомендаций по совершенствованию законопроекта с точки зрения эффективного использования потенциала современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности бизнес-омбудсмана, формирование правовых основ обеспечения защиты информационных прав субъектов предпринимательства, их доступа к государственным информационным системам и государственным информационным ресурсам.

Обсуждаемый в ходе заседания проект закона разработан во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата», принятие которого создает правовые основы создания института бизнес-омбудсмана при парламенте страны.

Разработанный проект закона размещен для всенародного обсуждения на официальном сайте Законодательной палаты по адресу в сети интернет – www.parliament.gov.uz и стал основой для активных дискуссий в научных и экспертных кругах, среди представителей системы государственного управления, бизнеса и институтов гражданского общества.

Участники заседания отметили, что в подготовленном проекте закона включен ряд важных норм с точки зрения информационного законодательства. Так, включены нормы регламентирующие деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в рамках осуществления обмена информацией, об имеющихся материалах по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства с государственными органами, субъектами предпринимательства, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества. Устанавливается возможность реализации такого обмена информацией в электронной форме. В рамках выработки предложений по совершенствованию подготовленного законопроекта участники заседания отметили необходимость:

введение отдельной статьи, определяющей принципы деятельности бизнес-омбудсмана, среди которых обязательным образом включить гласность и открытость деятельности;

установление обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей принимать необходимые меры по защите конфиденциальной информации, и в частности персональных данных, обращающихся к нему физических лиц;

определение требований к официальному сайту Уполномоченного по защите прав предпринимателей и установление перечня информации, включаемой в состав определения «информация о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей»;

регламентация деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей по обеспечению открытости деятельности (доступ к информации путем размещения в общедоступных местах, обеспечения участия пользователей информации в открытых заседаниях, передачи информации в архивные и информационно-библиотечные фонды и др.);

обязательность подготовки и публикации мнения Уполномоченного по защите прав предпринимателей на сайте Системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) по проектам важнейших нормативно-правовых актов и др.

Выработанные в ходе мероприятия рекомендации и замечания были переданы в соответствующую рабочую группу в целях дальнейшего совершенствования законопроекта.

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