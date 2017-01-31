Подача электронной грузовой таможенной декларации в таможенные органы

С целью создания более благоприятных условий для субъектов предпринимательства на Едином портале реализована новая услуга «Подача электронной грузовой таможенной декларации в таможенные органы».

Услугой может воспользоваться специалист по таможенному оформлению, который обучен по данному направлению и имеет соответствующий квалифицированный аттестат как юридическое лицо.

Заявителю необходимо заполнить поля формы заявления, где необходимо заполнить грузовую таможенную декларацию (ГТД) или форму корректировки таможенной стоимости (КТС) с прикреплением необходимых документов согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.07.2015 года № 197 «Об утверждении перечня документов, представляемых органам государственной таможенной службы при осуществлении экспортно-импортных операций».

Результатом данной услугой является получение идентификационного кода и номера регистрации ГТД. Стоит отметить, что КТС отправляется с регистрационном номером ГТД, к которой она оформляется.

После регистрации ГТД, в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации ГТД осуществляется проверка ГТД и таможенный досмотр. В случае успешной проверки оформляется ГТД, о чём уведомляется заявитель незамедлительно.

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