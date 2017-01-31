Совместный семинар Winncom Technologies и Cisco прошёл в Ташкенте
31 января 2017
Рубрика: Новости CISCO. Тэги:
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Компания Winncom Technologies в партнерстве с Cisco Systems провела совместный семинар «Серверные решения Cisco». Мероприятие по столь актуальной для нашей страны тематике состоялось 26 января 2017 года в отеле Hyatt Regency Tashkent и собрало большую аудиторию ИТ-специалистов Узбекистана.

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Семинар включал в себя 5 основных сессий, посвященных решениям Cisco UCS, HyperFlex, Nexus, вариантам миграции ЦОД, виртуализации сети, решениям «под-ключ» и прочим «горячим» вопросам, связанным с серверными решениями Cisco.

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Особый интерес посетителей вызвали реальные образцы коммерческого оборудования, представленные Winncom Technologies для более предметного обсуждения возможностей серверных продуктов и решений.

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В ходе сессий вопросов и ответов эксперты детально обсудили характеристики каждого представленного сетевого элемента, его потенциал для внедрения на сети при разных сценариях развертывания.

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