Вокруг света вместе с Ucell!

Одним из стратегических направлений развития бизнеса Компании Ucell является предоставление доступного мобильного интернета для всех жителей страны. Работа в данном направлении осуществляется по нескольким приоритетам. Это расширение технологической инфраструктуры, путем установки 3G/LTEбазовых станций по всей стране и увеличения емкостей для качественной интернет-связи. Компания Ucell первой на рынке Узбекистана запустила сеть 4G/LTE в регионах – Самарканд, Бухара, Навои, предоставляя на сегодняшний день самое широкое покрытие. Другим приоритетом является разработка и предоставление удобных, доступных и разнообразных тарифных планов для абонентов, а также проведение специальных акций для поощрения и стимулирования пользователей мобильного интернета.

Одной из таких инициатив Компании явилась очередная Интернет акция «Вокруг света»!Она была запущена 20 октября 2016 года и продолжалась до 20 января 2017 года. Она предоставила пользователям интернета возможность поехать в один из райских уголков мира Малайзию, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты или же в Индонезию. Согласно условиям акции,шансыпредоставлялись за каждый потраченный $1 на Интернет, включая абонентскую плату за Интернет-услуги. Кому же удалось стать счастливыми обладателями призов от Ucell? Ответы на вопросы были получены 27 января во время финального розыгрыша акции. Он проходил в одном из популярных мест Ташкента.

Комментирует Диёр Абидов- менеджер секции департамента потребительского сегмента компании Ucell: «Компания Ucell уже несколько раз проводила акции, стимулирующие использование мобильного интернета. В качестве призов разыгрывались путевки на финал Лиги Чемпионов УЕФА, а также поездка на этап Формулы 1 в Малайзии. Опыт показал, что такие акции нравятся нашим клиентам и становятся очень популярными. С увеличением количества смартфонов и с расширением интернет-покрытия, все больше жителей нашей страны получают шансы сделать интернет- общение не только полезным, но и очень приятным. Хочу отметить, что в акции «Вокруг света» приняли участие более 2 млн. 595 тысяч абонентов Ucell. Поздравляем победителей акции, и желаем приятно провести время в одном из райских уголков нашей планеты».

Призы в этот день разыгрывались для тех, кто обрел шансы до 20 ноября 2016 года с начала акции, до 20 декабря, а также до 20 января 2017 года. То есть обладателями главных выигрышей стали трое самых активных пользователей мобильного интернета. Они выиграли туристическую поездку в Тайланд, в Малайзию и в ОАЭ. Причем каждое из путешествий на две персоны.

Комментирует, Хасанбой Бегматов победитель акции : «Честно говоря не ожидал что выиграю. Претендентов было много, и я очень счастлив что удача улыбнулась именно мне. Давно мечтал отдохнуть в одном из популярных в мире туристических мест, но никогда не думал, что я смогу реализовать свою мечту благодаря компании Ucell. Мобильным интернетом я пользуюсь часто, и для работы, и для ежедневного общения. Не представляю себе день без обмена сообщений через Telegram, или чтения новостей на интернет сайтах. Я очень благодарен Ucell. Я выиграл туристическую поездку в Таиланд. Это путешествие станет великолепным подарком для меня и моей супруги».

Не остались без внимания и многие другие участники акции. В качестве призов, по итогам финального розыгрыша, они получили от Компании не менее ценные призы. Это смартфоны Samsung Galaxy S7 EDGE, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Note 5, а также Galaxy A7 2016

Источник: пресс-релиз компании

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