Завершение проекта «Модернизация таможенной службы путём внедрения унифицированной таможенной информационной системы «Единое Окно» в Узбекистане»

31 января 2017 года в Государственном таможенном комитете для участников Внешне-экономической деятельности и представителей средств массовой информации было организовано Открытое Коллегиальное Заседание. На мероприятие была предоставлена подробная информация о проделанной работе в таможенных органах в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления».

На повестке дня состоялась церемония завершения проекта «Модернизация таможенной службы путём внедрения унифицированной таможенной информационной системы «Единое Окно» в Узбекистане».

В мероприятии приняли участие руководство ГТК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Узбекистане Квон Ёнг Ву, представители Корейского агентства по международному сотрудничеству KOICA, субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства Ташкентского региона, специалисты по таможенному оформлению, а также представители средств массовой информации.

Целью проекта явилось создание современной информационной системы, предоставляющей всем участникам ВЭД возможность посредством сети Интернет в режиме онлайн подавать заявки на получение от различных министерств и ведомств соответствующих разрешительных документов, представляемых в таможенные органы для последующего таможенного оформления экспортных и импортных грузов.

В свою очередь, внедрение в 2017 году передовой системы «Единое Окно», позволяющей посредством сети Интернет в режиме онлайн единовременно подавать заявки на получение различных разрешительных документов, обязательных для таможенного оформления экспортных и импортных грузов, будет способствовать планомерному, качественному и эффективному выполнению поставленных задач Президентом Республики Узбекистан перед Государственным таможенным комитетом по осуществлению Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.

Было также отмечено, что согласно утверждённой Программе комплексных мер Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата» за № УП-4848 от 5 октября 2016 года Государственному таможенному комитету совместно с заинтересованными министерства и ведомствами было поручено завершить внедрение межведомственной информационной системы «Единое Окно».

Возвращаясь к тематике встречи, Заместитель председателя ГТК Г.Шукуров отметил, что реализация проекта «Модернизация таможенной службы путём внедрения унифицированной таможенной информационной системы «Единое Окно» в Узбекистане» началась в 2014 году, после подписания между Правительствами Республики Узбекистан и Республики Корея соответствующей двусторонней Рамочной договорённости.

Выполнение обязательств узбекской стороны по данному проекту было возложено на соответствующие государственные органы в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-2224 от 18 августа 2014 года, которым предусмотрены основные меры по обеспечению эффективного использования гранта Правительства Республики Корея в сумме 5,5 млн. долларов США для реализации настоящего проекта.

Было особо подчеркнуто о весомой поддержке, оказанной Правительством Республики Корея, которое приложило немалые усилия на воплощение столь важного для таможенной службы Узбекистана проекта по созданию передовой информационной системы, разработанной с учётом международных стандартов, в том числе рекомендуемых Всемирной Таможенной Организацией, полноправным членом которой с 1992 года является наша республика.

За истёкший период, Корейское агентство по международного сотрудничества (KOICA), как главный исполнитель проекта от Корейской Стороны, проделало колоссальную работу, связанную с привлечением к реализации проекта высококвалифицированных специалистов Республики Корея, с участием которых проведены многочисленные переговоры, тщательные исследования бизнес-процессов в таможенной сфере, осуществлён сбор и анализ необходимой информации, послужившей основой для составления детализированного Генерального Плана по проекту и разработана сама информационная система, которая в настоящее время продолжает тестироваться специалистами Государственного таможенного комитета.

Помимо программного обеспечения, Корейская Сторона оказала содействие и предоставила на грантовой основе новейшее оборудование и вспомогательные технические средства, которые, как ожидается, в дальнейшем обеспечат бесперебойное и быстрое функционирование информационной системы «Единое Окно» операций.

Кроме того, благодаря усилиям KOICA, Узбекским Специалистам была предоставлена возможность пройти специальное обучение, а также изучить международный опыт по использованию информационной системы «Единое Окно» для таможенных операций, как в пределах Республики Узбекистан, так и в Республике Корея на базе её ведущих профильных учебных центров. Следует отметить, что в период с 2014 по 2016 года около 30 специалистов Республики Узбекистан приняли участие в тренингах, организованных в рамках проекта в Республике Корея.

Безусловно, внедряемая система «Единое Окно» должна существенно ускорить процесс и предельно минимизировать время, затрачиваемое участниками ВЭД на сбор всех разрешительных сертификатов и заключений, которые требуется предоставить в таможенный орган для последующего таможенного оформления экспорта или импорта товаров, что положительно скажется на деловой активности и предпринимательской среде в нашей стране.

В ходе встречи было дано разъяснение, что на сегодняшний день, работы по разработке системы полностью завершены. «Единое Окно» объединяет в себе шесть государственных учреждений, среди которых Государственный таможенный комитет, Министерство здравоохранения, Министерство сельского и водного хозяйства, Государственный комитет по охране природы, Узбекское Агентство «Узстандарт» и ОАО «Узбекэкспертиза».

В общей сложности, система позволит подавать соответствующие заявки на получение более 20 (двадцати) разрешительных документов, включая сертификат соответствия, экологический сертификат, ветеринарное свидетельство и другие. В настоящее время Государственным таможенным комитетом ведутся работы по согласованию проекта правительственного решения, в котором предусматриваются меры по дальнейшему обеспечению эффективного запуска и внедрения новой информационной системы в промышленную эксплуатацию. Ожидается, что система будет доступна для использования заинтересованными субъектами предпринимательства в самое ближайшее время.

В завершении, руководство ГТК выразило свою благодарность Правительству Республики Корея, Посольству Республики Корея в Узбекистане и Корейскому агентству по международному сотрудничеству (KOICA) за сотрудничество и усилия, приложенные с целью совершенствования деятельности таможенной службы в Республике Узбекистан, а также участникам ВЭД за проявленный интерес к проекту «Единое Окно».

В ходе встречи, участникам ВЭД и представителям СМИ были даны исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы.

Информационная система «Единое окно» пущена в тестовом режиме по адресу sw.customs.uz

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